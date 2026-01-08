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VRIJEME ĆE POKAZATI

Tramp kaže da bi američki nadzor nad Venecuelom mogao trajati godinama

Na pitanje Timesa hoće li to biti tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana ili duže, Tramp je odgovorio: "Rekao bih mnogo duže."

Američki predsjednik Donald Tramp. AP

FENA

8.1.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) je u intervjuu koji je New York Times objavio rano u četvrtak izjavio da će "samo vrijeme pokazati" koliko će dugo Sjedinjene Države nadzirati Venecuelu.

Na pitanje Timesa hoće li to biti tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana ili duže, Tramp je odgovorio: "Rekao bih mnogo duže."

- Obnovit ćemo je na vrlo profitabilan način - rekao je Tramp o Venecueli, dodajući: "Koristićemo naftu i uzimat ćemo naftu. Snižavamo cijene nafte i davat ćemo novac Venecueli, koji im je očajnički potreban."

Tramp je dodao da se SAD trenutno "vrlo dobro slažu" s vladom privremene predsjednice Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez) u Venecueli, prema pisanju Timesa.

Tramp je u utorak predstavio plan za rafiniranje i prodaju do 50 miliona barela venecuelanske nafte koja je bila zaglavljena u Venecueli pod američkom blokadom, što je dodatni znak da Washington koordinira s venecuelanskom vladom od hapšenja predsjednika Nikolasa Madura (Nicolasa Madura) u raciji prošlog vikenda.

- Daju nam sve što smatramo potrebnim - rekao je Tramp, misleći na venecuelansku vladu.

# VENECUELA
# SAD
# DONALD TRAMP
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