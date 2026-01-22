Pomfrit prekrio plažu: "Nikada nisam vidio ništa slično"

Posjetioci jedne plaže u britanskom Istbornu nedavno su naišli na nesvakidašnji prizor koji ih je potpuno iznenadio, zbog čega su bez odlaganja kontaktirali nadležne službe i prijavili ono što su zatekli.

- Nikada nisam vidio ništa slično. Bilo je pomalo ludo“, ispričao je jedan od svjedoka lokalnim medijima.

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju da je obala bila zatrpana nepečenim pomfritom, dok je na terenu primjećen i veliki broj plastičnih kesa.

Prema procjenama nadležnih, pomfrit je dospio u more iz oko 20 brodskih kontejnera koji su završili u vodi tokom nedavne oluje u Lamanšu.

Stanovnici ovog područja brzo su se organizovali i započeli čišćenje, a Triša Baros je za medije izjavila da je zajedno sa suprugom uklonila veliku količinu otpada.

Posebna zabrinutost izražena je zbog životinja koje se kreću i hrane na ovom dijelu obale.

- Sve što ovde završi, hrana, plastika ili nešto treće, može biti otrovno za životinje. Plašim se da bi ovo moglo da ozbiljno utiče na lokalni ekosistem - kazala je Barosova.