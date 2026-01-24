Bijela kuća ismijana zbog AI slike Trampa s pingvinom na Grenlandu jer oni uopšte ne žive tu

Na zvaničnim profilima Bijele kuće danas je objavljena fotografija generisana pomoću umjetne inteligencije, na kojoj američki predsjednik Donald Tramp (Trump) vodi pingvina sa američkom zastavom, dok se u pozadini vidi zastava Grenlanda. Fotografija je praćena porukom „Prigrli pingvina“.

Iz Vašingtona nastavljaju sa provokativnim sadržajima usmjerenim prema Grenlandu i njegovim stanovnicima, ali su u posljednjoj objavi propustili važan detalj.

Na slici, koju je kreirala umjetna inteligencija, Tramp drži pingvina sa zastavom SAD na terenu koji simbolizuje Grenland, ali u stvarnosti pingvini na Grenlandu ne žive, što je izazvalo podsmijavanje i kritike.