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VAŽAN DETALJ

Bijela kuća ismijana zbog AI slike Trampa s pingvinom na Grenlandu jer oni uopšte ne žive tu

Iz Vašingtona nastavljaju sa provokativnim sadržajima usmjerenim prema Grenlandu i njegovim stanovnicima

Slika koju je objavila Bijela kuća. Platforma X

Z. V.

24.1.2026

Na zvaničnim profilima Bijele kuće danas je objavljena fotografija generisana pomoću umjetne inteligencije, na kojoj američki predsjednik Donald Tramp (Trump) vodi pingvina sa američkom zastavom, dok se u pozadini vidi zastava Grenlanda. Fotografija je praćena porukom „Prigrli pingvina“.

Iz Vašingtona nastavljaju sa provokativnim sadržajima usmjerenim prema Grenlandu i njegovim stanovnicima, ali su u posljednjoj objavi propustili važan detalj.

Na slici, koju je kreirala umjetna inteligencija, Tramp drži pingvina sa zastavom SAD na terenu koji simbolizuje Grenland, ali u stvarnosti pingvini na Grenlandu ne žive, što je izazvalo podsmijavanje i kritike.

Međutim, iako je ostrvo okovano ledom, na Grenlandu ipak ne žive pingvini. Štaviše, najsjevernija tačka na kojoj žive pingvini su Galapagonska ostrva.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da je verifikacijom vjerodostojnosti, X ispod objave Bijele kuće dodao da "pingvini ne naseljavaju Grenland".

S druge strane, na X nalogu Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a objavljen je videosnimak na kojem se usamljeni pingvin iz popularnog memea poziva na pridruživanje SAD-u uz demonstraciju američke vojne moći.

# GRENLAND
# PINGVIN
# DONALD TRUMP
# AL
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