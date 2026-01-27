Uznemirujući snimak / Jeziva nesreća: Sedmorica navijača PAOK-a poginula dok su išla na utakmicu

Prema dostupnim informacijama, stradali navijači krenuli su na utakmicu Lige Evrope, u kojoj je PAOK trebao igrati u četvrtak protiv Liona u Francuskoj.

Teška saobraćajna nesreća u Rumuniji odnijela je živote sedam navijača grčkog PAOK-a, javili su rumunski mediji. Nesreća se dogodila na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, u blizini Temišvara.

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako kombi s navijačima pokušava preticanje jednog vozila, nakon čega, iz za sada neutvrđenih razloga, prelazi u suprotnu traku kojom se kretao kamion. Uslijedio je snažan sudar, a vozilo s navijačima je, prema svjedočenjima, potpuno uništeno u svega nekoliko sekundi.

U ovoj nesreći smrtno je stradalo sedam osoba, dok su tri navijača preživjela.

Nakon sudara pojavili su se i snimci s mjesta događaja na kojima se vidi potpuno uništen kombi pored autoputa, koji je teško i prepoznati. Policija i ekipe hitne pomoći odmah su izašle na teren, a istraga o uzrocima nesreće je u toku.