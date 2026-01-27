Novi detalji jezive tragedije: Navijači PAOK-a iznajmili kombi bez vozača, smjenjivali se za volanom

Kako prenosi grčki portal "Protothema", vozilo je iznajmljeno u gradu Edessa i korišteno bez profesionalnog vozača, što je česta praksa kod ovakvih putovanja. Navijači su se, prema dostupnim informacijama, smjenjivali za volanom tokom puta.

Tragedija koja je potresla Grčku i širu sportsku javnost dobila je nove detalje, nakon ispovijesti vlasnika rent-a-kar agencije koja je iznajmila kobni kombi navijačima PAOK-a, stradalim u teškoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji. U frontalnom sudaru kombija i kamiona u mjestu Lagož, nadomak Temišvara, poginulo je sedam osoba, svi navijači solunskog kluba, koji su putovali ka Francuskoj kako bi bodrili svoj tim, koji će u četvrtak igrati protiv Olimpika iz Liona u Ligi Evrope.

Vlasnik kompanije koja je iznajmila vozilo zatečen je vijesti o tragediji dok se nalazio u inostranstvu, nakon čega je hitno krenuo nazad u Grčku. U razgovoru za medije istakao je da su on i njegovi zaposleni u potpunom šoku.

- Nalazimo se u stanju potpunog šoka. Ne možemo da vjerujemo šta se dogodilo. Sedam mladih života je izgubljeno potpuno nepravedno - rekao je potreseni vlasnik agencije.

On je dodao da je odmah po saznanju o nesreći kontaktirao zaposlenog koji je predao vozilo navijačima PAOK-a, ističući da je i on slomljen tragedijom.

- Odmah smo razgovarali. I on je potpuno uništen. Ta djeca su bila njegovih godina - izjavio je vlasnik, naglašavajući da je svima u firmi teško shvatiti kako se putovanje započeto sa radošću i sportskim entuzijazmom završilo nezamislivom tragedijom.

Istraga o tačnim uzrocima sudara i dalje traje, dok su grčke i rumunske vlasti u stalnoj komunikaciji kako bi se razjasnile sve okolnosti nesreće i riješila sva otvorena pitanja u vezi sa ovom tragedijom koja je ostavila dubok trag u sportskom svijetu.