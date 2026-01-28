Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SRUŠIO SE U PLAMENU

Indijski zvaničnik među žrtvama avionske nesreće

Nijedna osoba u avionu nije preživjela, dodaje se u početnom saopštenju

Sa mjesta nesreće. PTI

FENA

28.1.2026

Zamjenik glavnog ministra najbogatije indijske države Maharashtra, Ajit Pawar, poginuo je u srijedu, zajedno s četiri osobe u avionu, kada se njegov čarter avion srušio u plamenu, saopćio je regulator avijacije.

Pawar, koji potiče iz ugledne političke porodice, bio je na putu za svoju rodnu regiju kako bi vodio kampanju na lokalnim izborima, javljaju mediji.

Dvojica njegovih saradnika i dva člana posade također su bili u avionu Learjet 45, saopštila je generalna direkcija civilnog vazduhoplovstva.

- Nijedna osoba u avionu nije preživjela - dodaje se u početnom saopštenju.

Vlasnik aviona, VSR Group, sa sjedištem u New Delhiju, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Uzrok nesreće nije odmah bio jasan.

# INDIJA
# AVIONSKA NESREĆA
# AJIT PAWAR
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.