Indijski zvaničnik među žrtvama avionske nesreće

Zamjenik glavnog ministra najbogatije indijske države Maharashtra, Ajit Pawar, poginuo je u srijedu, zajedno s četiri osobe u avionu, kada se njegov čarter avion srušio u plamenu, saopćio je regulator avijacije.

Pawar, koji potiče iz ugledne političke porodice, bio je na putu za svoju rodnu regiju kako bi vodio kampanju na lokalnim izborima, javljaju mediji.

Dvojica njegovih saradnika i dva člana posade također su bili u avionu Learjet 45, saopštila je generalna direkcija civilnog vazduhoplovstva.

- Nijedna osoba u avionu nije preživjela - dodaje se u početnom saopštenju.

Vlasnik aviona, VSR Group, sa sjedištem u New Delhiju, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. Uzrok nesreće nije odmah bio jasan.