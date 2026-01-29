Ovo je prva osoba pogubljena ove godine u SAD: Njegovi zločini su stravični

Muškarac iz Teksasa, osuđen na smrt zbog ubistva bivše partnerice i njenog novog partnera, postao je prva osoba pogubljena u Sjedinjenim Američkim Državama u 2026. godini.

Čarls Viktor Tompson, star 55 godina, proglašen je mrtvim u srijedu u 18.50 sati, nakon izvršenja smrtne kazne. Osuđen je zbog zločina počinjenog u aprilu 1998. godine, kada je u stanu u Hjustonu ubio bivšu djevojku Glendu Denis Hajslip, staru 39 godina, i njenog novog partnera Darena Kita Kejna, koji je imao 30 godina.

Posljednje riječi

U svojim posljednjim riječima Tompson je porodicama žrtava uputio poruku u kojoj je zatražio oprost, navodeći da se nada kako će s vremenom pronaći snagu da zaliječe rane i nastave dalje.

- U ovoj situaciji ne postoje pobjednici - rekao je neposredno prije izvršenja kazne.

Dodao je i da njegovo pogubljenje, prema njegovim riječima, "stvara više žrtava i traumatizira još više ljudi, čak i 28 godina kasnije".

- Žao mi je zbog onoga što sam uradio. Žao mi je zbog svega što se dogodilo. Želim svima reći da vas volim i da Isus bude na prvom mjestu u vašem životu - poručio je Tompson.

Nakon što je proglašen mrtvim, oglasila se i majka ubijenog Darena, Denis Kejn, koja je kratko rekla: "On je u paklu".

Prema sudskim dokumentima, Glenda i Daren bili su u vezi kada je Tompson tokom noći došao u njen stan i započeo svađu s Darenom. Policija je tada intervenisala i naredila Tompsonu da napusti stan, ali se on nekoliko sati kasnije vratio i počinio dvostruko ubistvo.

Tompson je prvobitno osuđen na smrt u aprilu 1999. godine, ali je Apelacioni sud 2001. poništio presudu zbog nezakonite upotrebe tajnog istražitelja od strane Okružnog tužilaštva okruga Haris. Na ponovljenom suđenju 2005. godine ponovo je osuđen na smrtnu kaznu.

Pobjegao iz zatvora

Nekoliko dana nakon izricanja presude, Tompson je pobjegao iz zatvora koristeći ukradenu odjeću i lažnu ličnu kartu, ali je nakon trodnevne potrage uhapšen u Luizijani.

- Osjetio sam miris drveća, vjetar u kosi i slobodu pod zvijezdama. Vratilo me je u djetinjstvo - rekao je kasnije o periodu bijega u intervjuu za AP 2005. godine.

Uhapšen je u Šrivportu, u Luizijani, dok je pokušavao osigurati novac kako bi pobjegao u Kanadu.

Teksas je savezna država s najvećim brojem izvršenih smrtnih kazni u historiji SAD-a, iako je tokom 2025. godine najviše pogubljenja zabilježeno na Floridi – ukupno 19. Sljedeće pogubljenje u SAD-u zakazano je za 10. februar, kada bi smrtna kazna trebala biti izvršena nad Ronaldom Palmerom, osuđenim za ubistvo trgovačkog putnika tokom pljačke 1989. godine u području Gejnsvila.