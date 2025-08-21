Republikanci u Teksasu mijenjaju izbornu mapu, demokrate najavljuju odgovor širom SAD

Republikanska stranka u američkoj saveznoj državi Teksas započela je proces promjene izborne mape, čime će, prema procjenama, ukloniti najmanje pet mjesta koja su na prethodnim izborima osvajali predstavnici Demokratske stranke.

Zastupnici Demokratske stranke su pokušali na različite načine zaustaviti promjenu izborne mape, poznatu i kao "gerrymandering", pa su u jednom trenutku čak i napustili Teksas.

Nastavak procesa

Ipak, njihovim povratkom na sjednicu Predstavničkog doma Kongresa u Teksasu omogućeno je da republikanci nastave proces.

Odlukom vlasti, također pod kontrolom Republikanske stranke, demokratski zastupnici su bili pod prismotrom policije kako bi se osigurao njihov boravak na sjednici, a neki su čak bili i zaključani u prostorijama Kongresa.

Samim dolaskom zastupnika, riješeno je pitanje kvoruma, a očekuje se da će republikanci uskoro potvrditi mapu koja će praktično onemogućiti demokratama da osvoje svoja mjesta u Kongresu SAD-a.

Reakcije demokrata

Međutim, demokrate su najavile reakciju u drugim saveznim državama. Pojedini politički analitičari upozoravaju da će se do izbora naredne godine u SAD-u voditi pravi politički rat putem prekrajanja izbornih mapa.

Prvu reakciju je najavio Gevin Njusom (Gavin Newsom), guverner Kalifornije i jedan od favorita za kandidata Demokratske stranke za predsjedničke izbore 2028. godine.

- Kalifornija će također krenuti u crtanje nove izborne mape, što bi moglo eliminisati devet mjesta koja su na prethodnim izborima osvojili republikanci - rekao je Njusom.

Demokratska stranka je naglasila da neće stati u Kaliforniji te da će guverneri u saveznoj državama gdje imaju većinu u Kongresu također provoditi prekrajanje mapa.

Inače, praksa prekrajanja izbornih mapa prisutna je u politici obje stranke, a raniji pokušaji da se ukine zakonom na nivou cijele zemlje nisu uspjeli zbog nedostatka podrške zastupnika iz obje partije.