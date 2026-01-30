Antonio Gutereš na konferenciji UN-a poručio: Vrijeme je da na čelu bude žena

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš (Antonio Guterres), kojem mandat ističe krajem godine, ponovo je izrazio jasnu podršku ideji da ga na čelu Ujedinjenih nacija naslijedi žena.

- Mislim da je krajnje vrijeme da na čelu Ujedinjenih nacija bude žena - rekao je Antonio Gutereš u četvrtak na tradicionalnoj novogodišnjoj konferenciji za medije u Njujorku (New Yorku), dodavši "da u to nimalo ne sumnja."

Portugalski diplomata vodi UN od 2017. godine, a njegov drugi i posljednji mandat završava krajem 2026., do kada mora biti izabran nasljednik. U historiji UN-a tu dužnost nikada nije obavljala žena.

- Vrijeme je da vidimo žene na vodećim pozicijama, bilo to u Ujedinjenim nacijama ili u najmoćnijim državama svijeta - poručio je Gutereš.

Generalnog sekretara imenuje Generalna skupština UN-a na preporuku Vijeća sigurnosti. Predsjednica Generalne skupštine, bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Anaelenqa Berbok (Annalena Baerbock), također se založila za to da Gutereša naslijedi žena, te je pozvala države članice da predlože kandidate do početka aprila.

Za sada je pristigla samo jedna zvanična kandidatura – Argentina je nominirala Rafaela Grosija (Rafaela Grossija), 64-godišnjeg direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).