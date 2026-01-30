Deutsche banka ostvarila rekordnu dobit: Abramovič u centru novog bankarskog skandala

Najprije dobra vijest: Deutsche banka je u 2025. godini ostvarila rekordnu dobit od 9,7 milijardi eura (EBT), što je najbolji rezultat u njenoj historiji. Neto dobit iznosila je 6,1 milijardu eura, na veliko zadovoljstvo dioničara. Više novca u blagajni ostalo je samo u rekordnoj 2007. godini, kada je dobit dostigla oko 6,5 milijardi eura.

Dugoročan cilj

Predsjednik Uprave Kristian Seving (Christian Sewing) je, prilikom objavljivanja godišnjeg bilansa, ponovio da je banka „na putu ka dugoročnom cilju – da postane vodeća evropska banka“. Dioničari su već prošle godine dobili dividendu od 68 centi po dionici, dok se ove godine očekuje znatno veća isplata – oko jednog eura po dionici, koja se trenutno na berzi trguje po cijeni od približno 33 eura.

Međutim, gotovo istovremeno s pripremama za nastup predsjednika Uprave i objavljivanje dobrih poslovnih rezultata, u sjedište Deutsche banke u Frankfurtu, kao i u njene poslovne prostore u Berlinu, ponovo je došla policija kako bi izvršila pretres. Prve izjave državnog tužilaštva raciju su objašnjavale općom „sumnjom na pranje novca“, koje su navodno počinili pojedini uposlenici banke. Tek kasnije je postalo jasno da se istraga prije svega odnosi na poslove u složenoj mreži kompanija ruskog oligarha Romana Abramoviča, u periodu od 2013. do 2018. godine.

Abramovičevi advokati saopćili su da „nisu upoznati“ s istragom njemačkih organa protiv njihovog klijenta. Ipak, ruski tajkun se još od 2022. godine nalazi na listi sankcija Evropske unije, a kako se sada čini, Deutsche banka je i nakon toga nastavila da zastupa njegove interese kroz mrežu kompanija koje je kontrolisao. Iako je riječ o najvećoj bankarskoj instituciji u Njemačkoj, Deutsche banka ni ranije nije bila imuna na praksu „zatvaranja oba oka“ kada je riječ o važnim klijentima.

Provedena racija

Već 2018. godine provedena je velika policijska racija zasnovana na informacijama iz takozvanih Panama papira. Novi pretres uslijedio je 2019. godine, zbog sumnje da je banka pomagala u utaji poreza, dok je policija ponovo bila u frankfurtskom neboderu Deutsche banke 2022. godine, provjeravajući sumnjive transakcije koje je banka provodila.

Banka je u više navrata kažnjavana, a njemački finansijski regulator BaFin godinama je držao Deutsche banku pod pojačanim nadzorom. Poseban nadzornik pratio je napredak banke u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sve do kraja 2024. godine.

Zbog novog dolaska policije, predsjednik Uprave morao je dopuniti svoj svečani govor zaposlenima:

„Znamo kuda idemo i nećemo odustati od tog puta“, poručio je Sewing. „To ne mijenja ni jučerašnja mjera državnog tužilaštva. Naravno da ćemo u potpunosti sarađivati s nadležnim organima i razjasniti stare transakcije. Ali u svemu ostalom gledamo unaprijed.“

Poslovni rezultati zaista daju osnov za takav optimizam. Dobit banke u velikoj mjeri može se pripisati povoljnim kretanjima na finansijskim tržištima, jer je najveći doprinos došao iz sektora investicionog bankarstva, koji je dobit povećao za čitavu petinu – na nešto više od četiri milijarde eura. Korporativno i poslovno bankarstvo povećalo je dobit gotovo za četvrtinu, na 2,6 milijardi eura.

Posebno se istakao sektor rada s privatnim klijentima, uključujući Postbanku i Norisbanku, gdje je dobit gotovo udvostručena, na 2,3 milijarde eura. Uspješan je bio i fondovski posao kćerke-kompanije DWS, koja je ostvarila skoro milijardu eura dobiti prije oporezivanja, što predstavlja rast od 55 posto.