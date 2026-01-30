Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STRAVIČAN ZLOČIN

Majka nožem ubila svog 12-godišnjeg sina

Navodi se da je i majka pronađena povrijeđena

Austrijska policija. Screenshot / noen.at

M. Až.

30.1.2026

U Leobenu, u Štajerskoj, danas se dogodio strašan zločin u kojem je, kako se sumnja, majka usmrtila svoje dvanaestogodišnje dijete. Prema prvim informacijama, dijete je izbodeno nožem, piše "Heute".

Hitne službe zaprimile su poziv oko 15 sati. Na mjestu događaja, u stanu u blizini bolnice LKH Leoben, zatekle su dijete s ubodnim ranama na vratu.

Nažalost, dvanaestogodišnjaku nije bilo spasa. Kako javlja "Kleine Zeitung", riječ je o dječaku. Navodi se da je i majka pronađena povrijeđena, prenosi "Index".

Istragu je preuzeo Pokrajinski ured kriminalističke policije. Na mjesto zločina upućen je uviđajni tim. Zasad nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima događaja niti o mogućem hapšenju osumnjičene.

# UBISTVO
# AUSTRIJA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.