Majka nožem ubila svog 12-godišnjeg sina

U Leobenu, u Štajerskoj, danas se dogodio strašan zločin u kojem je, kako se sumnja, majka usmrtila svoje dvanaestogodišnje dijete. Prema prvim informacijama, dijete je izbodeno nožem, piše "Heute".

Hitne službe zaprimile su poziv oko 15 sati. Na mjestu događaja, u stanu u blizini bolnice LKH Leoben, zatekle su dijete s ubodnim ranama na vratu.

Nažalost, dvanaestogodišnjaku nije bilo spasa. Kako javlja "Kleine Zeitung", riječ je o dječaku. Navodi se da je i majka pronađena povrijeđena, prenosi "Index".

Istragu je preuzeo Pokrajinski ured kriminalističke policije. Na mjesto zločina upućen je uviđajni tim. Zasad nisu objavljeni dodatni detalji o okolnostima događaja niti o mogućem hapšenju osumnjičene.