Premijer Grenlanda: Namjere SAD se nisu promijenile, stanovništvo nesigurno

Premijer Grenlanda Jens Frederik-Nielsen upozorio je da se američki stav o Grenlandu nije promijenio te da SAD i dalje namjerava pripojiti taj teritorij i upravljati njime.

U pisanoj izjavi naveo je kako je takav stav izazvao veliku nesigurnost među stanovništvom.

- To je, što ne iznenađuje, stvorilo veliku nesigurnost među svima nama. Neki naši sunarodnjaci imaju ozbiljnih problema sa spavanjem, djeca osjećaju zabrinutost i tjeskobu odraslih, a svi živimo s neprestanom neizvjesnošću o tome što donosi sutra. S naše strane, Vlada Grenlanda želi vrlo jasno poručiti: ovo je potpuno neprihvatljivo - napisao je Frederik-Nielsen.

Frederik-Nielsen je dodao kako se ovo pitanje, iako se izravno odnosi na Grenland, "tiče i budućnosti NATO-a, zaštite zapadnog svijeta i globalne demokratije".

- Ako se međunarodni zakoni i pravila, a posebno nacionalne granice i nacionalni suverenitet, ne poštuju, velesile riskiraju podijeliti svijet u kojem sloboda i samoodređenje više neće postojati - upozorio je.

Naglasio je i stalnu potrebu za bliskom suradnjom s Danskom te drugim zemljama Evropske unije i NATO-a kako bi se odgovorilo na američki interes. Njegovi komentari objavljeni su u trenutku dok grenlandski parlament, Inatsisartut, održava posebnu sjednicu o neovisnosti tog teritorija.