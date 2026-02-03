Policija upala u kancelarije Maskove platforme X u Parizu

Francuske vlasti izvršile su pretres kancelarija platforme X u Parizu, potvrđeno je iz tužilaštva.

Akcija je dio istrage koja je otvorena još u januaru 2025. godine, ali je tek sada postala javna.

Pretres sprovodi specijalna jedinica za sajber kriminal pariškog tužilaštva, uz učešće Europola. Za sada nije saopćeno zbog čega je istraga pokrenuta, niti na šta se tačno odnosi, ali činjenica da su uključene i evropske institucije ukazuje na ozbiljnost slučaja.

Platforma X, u vlasništvu Ilon Maska, već je mjesecima pod pojačanim nadzorom evropskih regulatora, naročito kada je riječ o moderaciji sadržaja i poštovanju digitalnih propisa Evropske unije.

Iz tužilaštva su naveli samo da je u toku zvanična istraga i da se sprovode procesne radnje, bez dodatnih detalja o mogućim posljedicama ili daljim koracima.

Uskoro opširnije.