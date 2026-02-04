Posljednji američko-ruski nuklearni sporazum ističe sutra, okončava se pola stoljeća kontrole naoružanja

Posljednji važeći sporazum o nuklearnom naoružanju između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ističe sutra, čime se po prvi put u više od pola stoljeća ukidaju svi limiti na dvije najveće svjetske nuklearne arsenale.

Prekid sporazuma mogao bi otvoriti put, čega se mnogi pribojavaju, novoj, potpuno nekontrolisanoj nuklearnoj trci u naoružanju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je spreman još godinu ostati u okvirima ograničenja iz sporazuma, pod uslovom da to uradi i Vašington (Washington), ali američki predsjednik Donald Tramp (Trump) do sada nije jasno poručio da li želi produžiti dogovor.

Tramp je više puta nagovijestio da želi zadržati limite na nuklearno oružje i u pregovore o kontroli naoružanja uključiti i Kinu, rekao je u ponedjeljak jedan zvaničnik Bijele kuće, koji nije bio ovlašten govoriti javno i zato je tražio anonimnost. Tramp će odluku o nuklearnoj kontroli oružja donijeti "u svom vremenskom okviru", dodao je zvaničnik.

Peking se protivi bilo kakvim ograničenjima svog manjeg, ali rastućeg nuklearnog arsenala.

Zagovornici kontrole naoružanja javno upozoravaju na istek sporazuma, tvrdeći da bi to moglo dovesti do nove utrke u naoružanju između Rusije i SAD-a, podstaći globalnu nestabilnost i povećati rizik od nuklearnog sukoba.

Sporazum, koji su 2010. potpisali tadašnji američki predsjednik Barak Obama (Barack) i njegov ruski kolega Dmitrij Medvedev, ograničavao je svaku stranu na najviše 1.550 nuklearnih bojevih glava na najviše 700 raketa i bombardera – raspoređenih i spremnih za upotrebu. Prvobitno je trebao isteći 2021. godine, ali je produžen za dodatnih pet godina.