Trampova administracija povlači 700 imigracijskih službenika iz Minesote

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa smanjuje broj službenika za provođenje imigracionih zakona u saveznoj državi Minesota nakon što su državni i lokalni zvaničnici pristali na saradnju, izjavio je visoki dužnosnik američke granične službe Tom Homan.

- Oko 700 od približno 3.000 saveznih službenika raspoređenih širom Minesote bit će povučeno - rekao je Homan, prenosi France 24.

Imigracijske operacije su u posljednje vrijeme uznemirile gradove Twin Cities i izazvale proteste, posebno nakon što je ubijen demonstrant Aleks Preti, što je drugi zabilježeni slučaj u kojem su savezni službenici usmrtili osobu vatrenim oružjem u Mineapolisu.

- Administracija smanjuje prisustvo savezne imigracijske službe u Minesoti uz obrazloženje da je poboljšana suradnja sa državnim i lokalnim vlastima dovela do smanjenja potrebe za velikim brojem saveznih službenika na terenu - navodi se u izvještaju.

Homan je rekao da se zatvorski sistem potiče da obavještava ICE (Imigracijska i carinska služba) o pritvorenim osobama koje bi se mogle deportirati, jer bi to, prema njegovim riječima, bilo sigurnije i značilo manje potrebe za službenicima na ulicama.

Na konferenciji za medije, Homan je također izjavio da neće napustiti Mineapolis dok se pokušaji za suzbijanje ilegalne imigracije ne dovrše.