Si poručio Trampu: Razumno postupajte s prodajom oružja Tajvanu, Kina neće dozvoliti odvajanje ostrva

Kineski predsjednik Si Đinping u srijedu je pozvao Vašingtonda prodaju oružja Tajvanu tretira s razboritošću, rekavši da Peking neće dozvoliti da se ostrvo odvoji od Kine.

Tokom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trampom, Si je izrazio želju da zajedno s Trampom upravlja ogromnim brodom kinesko-američkih odnosa stabilno naprijed kroz vjetrove i oluje i da postigne još velikih i dobrih stvari, rekao je glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Mao Ning na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Izgradnja povjerenja

- Trebali bismo korak po korak napredovati kako bismo izgradili međusobno povjerenje, pronašli pravi način da se slažemo i učinili 2026. godinom u kojoj naše dvije velike zemlje napreduju ka međusobnom poštovanju, mirnom suživotu i obostrano korisnoj saradnji - rekao je.

Ako obje strane rade u istom smjeru, vođene jednakošću, poštovanjem i obostranom koristi, mogu se pronaći rješenja svih međusobnih zabrinutosti, rekao je Si.

- Peking i Vašington trebaju slijediti zajednička razumijevanja koja smo postigli, poboljšati dijalog i komunikaciju, pravilno upravljati razlikama i proširiti praktičnu saradnju - dodao je.

Najvažnije pitanje

Tokom poziva, Si je također naglasio Tajvan kao najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a.

- Kina mora zaštititi svoj suverenitet i teritorijalni integritet i nikada neće dozvoliti da se Tajvan odvoji od Kine - rekao je.