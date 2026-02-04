Oluja zahvatila Španiju i Portugal: Tri hiljade ljudi evakuisano

Nadležni su zabrinuti zbog povećanog rizika od poplava, jer je tlo već zasićeno nakon obilnih kiša prošlog mjeseca

A. O.

4.2.2026

Oluja "Leo" danas je pogodila Španiju i Portugal, samo sedmicu nakon oluje "Kristin", koja je širom Iberijskog poluotoka uzrokovala veliku materijalnu štetu.

Španska državna meteorološka agencija AEMET prognozira da bi na planini Sierra Grazalema, na jugu zemlje, mogla pasti količina kiše koja je jednaka ukupnoj količini kiše koja padne tokom cijele godine. Nadležni su zabrinuti zbog povećanog rizika od poplava, jer je tlo već zasićeno nakon obilnih kiša prošlog mjeseca.

Naime, količina padavina prošlog mjeseca u Španiji iznosila je 119,3 litra po metru kvadratnom, što je 85 posto iznad prosjeka za period od 1992. do 2020. godine. Ovo čini ovogodišnji januar drugim po količini padavina u 21. stoljeću u Španiji.

Regionalna vlast južne španske regije Andaluzije pozvala je stanovnike da ne putuju, osim ako to nije nužno. Nastava u mnogim školama je obustavljena, dok je vojska u pripravnosti. Evakuirano je tri hiljade ljudi iz područja s najvećim rizikom, uključujući Grazalemu, Campo de Gibraltar, Ronda i Jaen.

U Portugalu je na snazi najviši stepen pripravnosti, jer se očekuje složena meteorološka situacija, prenosi agencija Reuters.

