Zelenski: Na bojnom polju poginulo 55.000 ukrajinskih vojnika

5.2.2026

Procjenjuje se da broj ukrajinskih vojnika poginulih na bojnom polju kao rezultat rata te zemlje s Rusijom iznosi 55.000, izjavio je za France 2 TV ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- U Ukrajini je službeno broj vojnika poginulih na bojnom polju - bilo profesionalaca ili regruta - 55.000, rekao je Zelenski u unaprijed snimljenom intervjuu koji je emitiran u srijedu.

Zelenski, čiji su komentari prevedeni na francuski, dodao je da je uz taj broj žrtava i „veliki broj ljudi“ koji se službeno smatraju nestalim.

Zelenski je prethodno u intervjuu za američku televizijsku mrežu NBC u februaru 2025. naveo broj poginulih ukrajinskih vojnika u ratu, rekavši da je na bojnom polju ubijeno više od 46.000 ukrajinskih vojnika, prenosi AFP.

