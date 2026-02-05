Rusija protjerala njemačkog diplomatu

Rusija je u četvrtak objavila da protjeruje njemačkog diplomatu nakon što je Berlin prošli mjesec protjerao ruskog zvaničnika koga je optužio da je bio špijun.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je izdalo "notu kojom se diplomatski zaposlenik njemačke ambasade u Moskvi proglašava personom non grata", što je bio "simetričan odgovor".

Moskva je također odbacila njemačke optužbe za špijunažu kao "neutemeljene" i optužila Berlin da potiče "duh špijunaže".

Njemačka je u siječnju pozvala ruskog veleposlanika i naredila protjerivanje diplomata za kojeg se sumnjalo da je bio osoba koja je bila u kontaktu sa ženom uhićenom zbog optužbi za špijunažu.

Rusija je u to vrijeme odbacila optužbe kao neutemeljene i obećala odgovor.

Zapadne države su protjerale desetke navodnih ruskih špijuna tokom posljednje decenije , dok su se odnosi pogoršavali čak i prije rata u Ukrajini.

Protjerivanja su obično izazivala odgovor Moskve, prenosi AFP.