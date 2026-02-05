Lavrov: Ideja da će Rusija napasti Evropu je glupa

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas, 5. februara, da je ideja da će Rusija napasti Evropu "glupa".

Naglasio je da nepoznavanje istorije često rađa "glupe ideje".

- Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus i dalje tvrdi da je 2029–2030. godina krajnji rok do kojeg moraju biti spremni za rat protiv Rusije. Ne znam koga pokušavaju uvjeriti da će ih Rusija napasti. Poznavanje historije je dovoljno da spriječi da vam takve glupe misli padnu na pamet - rekao je Lavrov, prenosi TASS.

Govoreći o percepciji Rusije u zapadnim zemljama, Lavrov je ocijenio da evropski političari stvaraju antirusku pomamu.

- Rusija je oslabljena, Rusija jedva napreduje na ukrajinsku teritoriju, Rusija dnevno zauzima samo kašičicu zemljišta, Rusija propada, i tako dalje. Svojim biračima prikazuju vojno i ekonomski slabu Rusiju, a istovremeno grade most do ideje da se moraju spremiti za ruske napade na njih - rekao je Lavrov, prenosi Tanjug.