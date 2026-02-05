Stevandić: Je li BiH luda?

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izazvao je burne reakcije javnosti nakon što je na društvenoj mreži X objavio poruku u kojoj, aludirajući na izostanak političkog dijaloga unutar Bosne i Hercegovine, postavlja pitanje da li je država "luda".

Stevandić je naveo da se, uprkos globalnim krizama i ratovima, na međunarodnoj sceni intenziviraju razgovori između svjetskih sila, dok u BiH, kako tvrdi, čak i entiteti koji su partneri u vlasti ne komuniciraju.

- Jučer su razgovarali predsjednici Rusije i Kine, pa odmah zatim predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Rusi i Ukrajinci, i pored rata, povećavaju nivo razgovora. Evropska unija otvara dijalog s Rusijom. Republika Srpska u SAD-u razgovara sa svima. A u BiH, između entiteta, čak i kada su partneri u vlasti – nema razgovora. Je li BiH luda? - napisao je Stevandić.

Uz objavu je podijelio i više linkova iz međunarodnih medija koji govore o razgovorima svjetskih lidera, očigledno želeći dodatno potkrijepiti svoju tvrdnju da Bosna i Hercegovina zaostaje u političkom dijalogu u odnosu na ostatak svijeta.