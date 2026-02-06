Žena od 92 godine zabila se automobilom u pekaru: Poginule tri osobe

U Los Anđelesu se desila teška saobraćajna nesreća kada se 2-godišnja vozačica sudarila s biciklistom, izgubila kontrolu nad vozilom i zabila u prodavnicu prehrambenih proizvoda.

U nesreći su poginule tri osobe, a šest ih je povrijeđeno.

Kapetan policije Los Anđelesa Anthony Espinoza opisao je nesreću kao "nesretan slučaj" i rekao da se ne vjeruje da je bila namjerna.

Dva muškarca, 30 i 55 godina godina starosti, te 42-godišnja žena, koji su se u tom trenutku nalazili u pekari, preminuli su na mjestu događaja. Dvojica muškaraca starih po 35 godina prevezena su u bolnicu u kritičnom stanju, dok su druga dvojica muškaraca, stara 38 i 37 godina, bili u stabilnom stanju.

Biciklist i vozačica odbili su ponudu da budu prevezeni u bolnicu, saopćilo je vatrogasno odjeljenje.

Vozačica je 92-godišnja žena, rekla je za Associated Press glasnogovornica vatrogasne službe Los Anđelesa Lindzi Lentc (Lyndsey Lantz). Zvaničnici su naveli da ona sarađuje s istražiocima i da je podvrgnuta medicinskoj procjeni.

Televizijske snimke pokazale su srebrni Prius potpuno unutar prodavnice, s otvorenim gepekom.