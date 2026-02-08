Svjedočenje manekenke iz Srbije: Epstinova mreža tragala za djevojkama i na Balkanu

Novi dokumenti iz dosijea Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) otkrivaju da je njegova mreža seksualnog iskorištavanja mladih djevojaka djelovala i na prostoru Balkana. Prema dostupnim informacijama, Epstinovi saradnici aktivno su tragali za potencijalnim žrtvama u regionu, među kojima su bile i mlade manekenke.

Elektronska prepiska iz januara 2014. godine pokazuje da je hrvatski ljekar Boris Nikolić Epstinu slao linkove ka profilima manekenki i modnih agencija iz Zagreba, uz komentare poput: "Sve izgledaju vrlo hrvatski. Žan Luk sada otvara agenciju u Hrvatskoj." Ova poruka odnosila se na Žan-Luka Brunela (Jean-Luc Brunel), Epstinovog bliskog saradnika i ključnu figuru njegove mreže, zaduženu za pronalaženje i regrutovanje djevojaka. U dodatnim porukama navodi se da Brunel lično poznaje ljude u spomenutim agencijama, što mu je dodatno olakšavalo djelovanje.

Portal Necenzurirano objavio je i da je Brunel 21. decembra 2009. godine Epstinu iz Slovenije slao videosnimke mladih djevojaka, što ukazuje na aktivnu potragu za žrtvama i u toj zemlji. Intenzitet komunikacije između Brunela i Epstina u tom periodu pokazuje da su njihove aktivnosti bile sistematske i planske. Brunel je kasnije uhapšen u Francuskoj zbog optužbi za silovanje i trgovinu ljudima, a potom je izvršio samoubistvo u pritvoru.

Iskustvo srbijanske manekenke

Tamara Pajić, manekenka iz Srbije, u podcastu 313 detaljno je opisala kako je 2009. godine, u Parizu, sa svega 16 godina, preko modnog fotografa dovedena u kontakt s Epstinom. Fotograf ju je, kako navodi, doveo pod izgovorom kastinga za Victoria’s Secret.

- Sedjela sam naspram njega. Džefri priprema teren i traži tvoju slabu tačku - ispričala je Pajić. Prema njenim riječima, Epstin je postavljao pitanja o porodici i ličnim okolnostima, što je, kako tvrdi, bila klasična taktika za prepoznavanje ranjivosti potencijalne žrtve. Presudan trenutak koji ju je zaštitio bio je njegov zahtjev da donese pasoš, što je odbila, oslanjajući se na vlastiti instinkt.

Fotograf je kasnije pokušao da je ponovo namami na sastanak, obećavajući joj poklon u vidu iPhonea, ali se ona na to nije odazvala. Njeno svjedočenje jasno ilustruje metode koje su Epstin i njegovi saradnici, prema navodima, koristili kako bi regrutovali mlade i ranjive osobe.

Policija i agencije: Savjeti za mlade

Slovenačka policija je za portal Svet24 navela da trenutno ne postoje dokazi da modne agencije sistematski služe kao "paravan" za trgovinu ljudima, niti su zabilježeni slučajevi direktnog učešća agencija u takvim aktivnostima. Ipak, naglašavaju da se svaka prijava shvata ozbiljno. Mladima se savjetuje poseban oprez pri ulasku u svijet modelinga, uključujući provjeru vjerodostojnosti agencija i poslodavaca, pažljivo čitanje ugovora, kao i obraćanje pažnje na uslove rada, troškove i nerealna obećanja.

Opasnost fenomena "Loverboy" na internetu

Društvo Ključ upozorava da se opasnost sve više seli na društvene mreže i internet platforme. Pojam "Loverboy" odnosi se na starijeg, punoljetnog muškarca koji uspostavlja blizak ili intiman odnos s mladima s ciljem njihove eksploatacije kroz seksualno nasilje, prisilnu prostituciju ili trgovinu ljudima.

Mladima se savjetuje da prilike za posao traže isključivo putem provjerenih portala i agencija, da nikada ne predaju lične dokumente trećim osobama te da se odmah obrate odrasloj osobi ili nadležnim institucijama ukoliko primijete sumnjive situacije ili procijene da je neko iz njihovog okruženja ugrožen, piše Svet24.