UZBUNA U GLAVNOM GRADU

Rusija napala Kijev balističkim projektilima

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je napad i poručio: Ostanite u skloništima

Rusija izvela napad na Kijev.

M. Až.

8.2.2026

Ruske snage izvele su napad na Kijev koristeći balističke projektile. U glavnom gradu i nekoliko okolnih oblasti proglašena je zračna uzbuna, prenosi Ukrainska Pravda.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je napad i poručio: "Eksplozije u glavnom gradu. Kijev je pod balističkim napadom. Djeluju snage protuzračne obrane. Ostanite u skloništima!"

Timur Tkačenko, načelnik gradske vojne uprave Kijeva, također je izvijestio da je "neprijateljski napad balističkim projektilima u tijeku". Ukrajinske zračne snage dodale su da su primijećeni "brzi zračni ciljevi iznad Černihivske oblasti, koji su se kretali prema Kijevskoj oblasti, a potom i prema glavnom gradu".

U najmanje jednom kijevskom okrugu došlo je do nestanka električne energije neposredno nakon napada. Državni operator Ukrenergo ranije je objavio da je ukrajinski energetski sustav i dalje pod velikim opterećenjem, pri čemu su nuklearne elektrane djelomično isključene s mreže nakon masovnog ruskog napada na ključnu infrastrukturu u noći sa 7. na 8. februara.

Stanje je posebno teško u Kijevu, gdje stanovnici već danima imaju struju tek sat i pol do dva dnevno. U narednim danima očekuje se pad temperature do -19 Celzijevih stupnjeva, što će dodatno opteretiti energetski sustav.

# RUSIJA
# UKRAJINA
# KIJEV
