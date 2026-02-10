Zanimljiva reakcija Hakana Fidana na pitanje o nuklearnom oružju Turske: Dobro, prelazim dalje

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan u intervjuu za CNN Turk govorio je o regionalnoj ulozi Turske, a jedno od pitanja odnosilo se i na pitanje nuklearnog oružja.

Fidan se prvenstveno osvrnuo na situaciju u Iranu te je rekao kako Iran ne pravi atomsku bombu.

- S jedne strane, Iran vrlo ozbiljno insistira na ovom nivou obogaćivanja uranija. S druge strane, postoji fetva koju je izdao vođa u kojoj se navodi da je proizvodnja atomske bombe zabranjena. Sada, s ovom fetvom na snazi, sistem ne može proizvesti bombu. Međutim, razvija kapacitete koji su blizu pravljenju bombe. Vi ne pravite bombu, ali zato što razvijate te kapacitete, stalno ste podložni sankcijama. Tretiraju vas kao da ste napravili bombu - rekao je Fidan.

Ističe kako ne postoje dokazi da Iran želi atomsku bombu.

- Jer, s jedne strane, potrebno je obogatiti uranij, s druge strane, potrebno je razviti bojeve glave, a zatim ih je potrebno kombinovati. Iran nije napravio nijedan korak ka tome da ih naoruža. Nemaju tako nešto. Postoje pretpostavke, stalno ažurirane pretpostavke, da bi to mogli učiniti u ovom vremenskom periodu ako bi htjeli, ili u tom vremenskom periodu - ističe Fidan.