NATO pokreće "Arctic Sentry" nakon tenzija oko Grenlanda i prijetnji Donalda Trampa

NATO je u srijedu zvanično pokrenuo novu vojnu inicijativu pod nazivom "Arctic Sentry", s ciljem jačanja sigurnosti na krajnjem sjeveru, mjesec nakon što je američki predsjednik Donald Tramp dodatno zaoštrio odnose unutar saveza prijetnjama o mogućoj aneksiji Grenlanda.

U početnoj fazi, "Arctic Sentry" će predstavljati zajedničku NATO oznaku za nacionalne vojne vježbe koje se već održavaju u toj regiji. Među njima su danska vježba "Arctic Endurance", koja je izazvala oštru reakciju Donalda Trampa i njegove prijetnje uvođenjem carina saveznicima koji u njoj učestvuju, kao i norveški manevri "Cold Response". Inicijativa zasad ne podrazumijeva trajno niti dugoročno raspoređivanje snaga pod NATO zastavom na tom području.

Koordinacija aktivnosti odvijat će se kroz američko sjedište u Norfolku u Virdžiniji, a fokus je na suprotstavljanju rastućem ruskom i kineskom utjecaju na Arktiku, uključujući i Grenland.

Očuvanje stabilnosti

Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, general američke ratne avijacije Aleksus Grinkevič, poručio je da "Arctic Sentry potvrđuje posvećenost saveza zaštiti svojih članica i očuvanju stabilnosti u jednom od strateški najvažnijih i okolišno najzahtjevnijih područja na svijetu".

- Iskoristit će snagu NATO-a kako bi zaštitio naš teritorij i osigurao da Arktik i daleki sjever ostanu sigurni - navodi se u njegovoj izjavi.

U okviru nove inicijative, Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo je da će u naredne tri godine udvostručiti broj svojih vojnika raspoređenih u Norveškoj, sa 1.000 na 2.000. Dio tih snaga učestvovat će u vježbi "Lion Protector", koja je planirana za septembar.

Iako potpuni detalji još nisu objavljeni, najavljeno je da će i druge NATO aktivnosti naknadno biti uključene u "Arctic Sentry", nakon procjene šire sigurnosne situacije i završetka nacionalnih vojnih vježbi. Francuska i Njemačka su potvrdile učešće, ali zasad nisu precizirale broj vojnika koje će rasporediti.

Osnovna misija

Sigurnost Arktika već godinama je dio NATO agende. Sedam država članica saveza nalazi se u toj regiji, zajedno s Rusijom. Ipak, intenzitet rasprava i potreba za konkretnim djelovanjem porasli su nakon što je Donald Tramp javno izrazio odlučnost da "dobije" Grenland, što je dodatno produbilo nesuglasice među saveznicima.

Osnovna misija NATO-a ostaje kolektivna odbrana teritorije 32 države članice. Sama mogućnost da najmoćnija članica zaprijeti aneksijom teritorije druge članice, Danske, izazvala je ozbiljnu zabrinutost unutar saveza. Grenland ima status samoupravne teritorije unutar Kraljevine Danske.

Evropske članice očekuju da će inicijativa "Arctic Sentry", zajedno s tekućim razgovorima između administracije Donalda Trampa, Danske i Grenlanda, omogućiti NATO-u da prevaziđe spor i usmjeri pažnju na, kako navode, ključni sigurnosni prioritet Evrope – ruski rat protiv Ukrajine.