Danskim trupama bilo naređeno da se spreme za borbu ako Amerika napadne Grenland

Danske vlasti naredile su da vojne jedinice koje su upućene iz Kopenhagena na Grenland budu u stanju pune borbene pripravnosti u slučaju mogućeg napada Sjedinjenih Američkih Država na ovu autonomnu teritoriju Danske, prenosi danski javni servis DR.

Kako navodi DR, u vojnoj naredbi Danske izdatoj tokom prošle sedmice precizira se da vojnici raspoređeni na Grenlandu moraju biti opremljeni bojevom municijom.

U dokumentu se, prema istom izvoru, govori o "višefaznoj operaciji", koja predviđa i mogućnost naknadnog slanja dodatnih trupa, kao i drugih vojnih kapaciteta.