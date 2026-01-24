Danskim trupama bilo naređeno da se spreme za borbu ako Amerika napadne Grenland

Danske vlasti naredile su da vojne jedinice koje su upućene iz Kopenhagena na Grenland budu u stanju pune borbene pripravnosti u slučaju mogućeg napada Sjedinjenih Američkih Država na ovu autonomnu teritoriju Danske, prenosi danski javni servis DR.
Kako navodi DR, u vojnoj naredbi Danske izdatoj tokom prošle sedmice precizira se da vojnici raspoređeni na Grenlandu moraju biti opremljeni bojevom municijom.
U dokumentu se, prema istom izvoru, govori o "višefaznoj operaciji", koja predviđa i mogućnost naknadnog slanja dodatnih trupa, kao i drugih vojnih kapaciteta.
Detalji planova nisu objavljeni, piše Gardijan. U isto vrijeme, danska premijerka Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) doputovala je u Nuuk (Nuk), gdje će se sastati s liderom ove autonomne teritorije Jensom-Frederikom Nilsenom (Jens-Frederik Nielsen).
Očekuje se da će ga upoznati s pojedinostima razgovora koje je ranije tokom dana vodila s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Mark Rutte), u nastojanju da se pronađe dalji pravac djelovanja u kontekstu kontinuiranog interesovanja američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) za Grenland.
U javnim obraćanjima tokom proteklih 48 sati, i Frederiksen i Nilsen više puta su naglasili da teritorijalni integritet i suverenitet predstavljaju njihove "crvene linije" u svim eventualnim razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, uz poruku da su spremni razgovarati o jačanju sigurnosti arktičke regije.
Kako dalje navodi Gardijan, još uvijek nije jasno kakav je dogovor Tramp imao na umu kada je u srijedu navečer promijenio ton u vezi s Grenlandom, nakon sastanka s Ruteom. Tom prilikom je na svom nalogu na mreži Truth Social napisao da je postignut okvirni sporazum za Grenland, kao i da neće uvoditi ranije najavljene carine za određene evropske zemlje.
Njegova naknadna pojašnjenja, međutim, nisu dala mnogo jasnih informacija o tome šta bi eventualni novi dogovor između Danske i NATO-a mogao konkretno obuhvatati, zaključuje Gardijan.