Agenti ICE-a se povlače iz Minesote

Tom Homan, zadužen za pitanja granica u administraciji predsjednika Sjedinjenih Država, izjavio je jučer da je u toku značajno povlačenje agenata za provođenje imigracionih zakona iz Minesote. Naveo je da je predložio okončanje pojačanog angažmana u toj saveznoj državi, s čime se saglasio i Donald Tramp.

U okviru operacije "Metro Surge", Tramp je do kraja januara rasporedio oko 3.000 naoružanih imigracionih agenata s ciljem deportacije migranata u Minesoti.

Operacija je izazvala burne reakcije u Mineapolisu, najvećem gradu ove savezne države. Građani su izlazili na ulice protestujući protiv maskiranih agenata opremljenih opremom nalik vojnoj. Tokom januara, imigracioni agenti usmrtili su dvoje američkih državljana koji su izašli da protestuju ili da posmatraju njihovo djelovanje.

"Predložio sam i predsjednik Tramp se saglasio da se ova operacija pojačanog angažovanja okonča", rekao je Homan novinarima na konferenciji za štampu.

Prije sedam dana Homan je najavio da će oko 700 od ukupno 3.000 imigracionih agenata biti povučeno. Jučer je potvrdio da će mnogi od preostalih agenata, raspoređenih iz drugih saveznih država, tokom naredne sedmice biti vraćeni kućama. Prije pojačanog raspoređivanja, u Minesoti je bilo angažovano oko 150 imigracionih agenata.

Snažan otpor

Postupci imigracionih vlasti izazvali su snažan otpor guvernera Minesote Tima Volca, demokratskog zvaničnika, kao i drugih izabranih predstavnika u toj saveznoj državi.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej, koji se prošlog mjeseca pridružio Volcu u tužbi protiv Trampove administracije tražeći od sudije da zaustavi masovnu operaciju, ocijenio je da je pojačano raspoređivanje federalnih agenata bilo katastrofalno.

- Mislili su da nas mogu slomiti, ali ljubav prema našim susjedima i odlučnost da izdržimo mogu nadživjeti okupaciju - rekao je Frej, pozdravljajući Homanovu najavu završetka operacije.

Oštre kritike

Glavni federalni sudija u Minesoti uputio je oštre kritike zvaničnicima Trampove administracije, navodeći da je agencija za imigraciju i carinu ICE ignorisala desetine sudskih naloga za oslobađanje pogrešno uhapšenih migranata.

Pojedini republikanci, Trampove stranačke kolege, također su izrazili kritike zbog načina na koji je sprovođena akcija deportacija, kao i zbog postupanja administracije u slučaju ubistava dvoje Amerikanaca, Rene Gud i Aleksa Pretija.