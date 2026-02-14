Treba li se Putin zabrinuti: Glavni tajnik NATO-a poslao značajnu poruku

Rutte kaže i da je Rusiji prihod od nafte pao za trećinu te da ubrzano iscrpljuje državni fond.

Rutte je na okruglom stolu s novinarima rekao da je NATO savez dovoljno jak te da ga Rusija trenutno ne bi pokušala napasti.

"Pobijedit ćemo u svakoj borbi s Rusijom ako nas napadnu sada i moramo se pobrinuti da za dvije, četiri, šest godina to i dalje bude tako", rekao je.

Dodajmo da su europski čelnici, pozdravili u subotu govor američkog državnog sekretara Marca Rubija na sigurnosnoj konferenciji u Muenchenu u kojem je Europljane uvjerio da će im Amerika ostati saveznik i prijatelj, nakon godine dana narušenih transatlanskih odnosa pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Njegove izjave u potpunoj su suprotnosti s prošlogodišnjim govorom američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao da su gušenje slobode govora i popuštanje masovnim migracijama u nekim europskim državama veća prijetnja za Europu od Rusije.

"Poprilično drukčiji ton nego što je bilo prošle godine, što je dobro za odnose između SAD-a i EU-a", izjavio je Plenković novinarima. "Jasno da su njegovi stavovi u pogledu transatlanske suradnje i partnerstva konstruktivni".