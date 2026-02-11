Mark Rute: "NATO nikada neće prihvatiti sigurnosni vakuum u BiH"

Izjavio je danas da Alijansa pomno prati situaciju na Zapadnom Balkanu i da neće tolerisati sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini

11.2.2026

Generalni sekretar NATO-a, Mark Rute, izjavio je danas da Alijansa pomno prati situaciju na Zapadnom Balkanu i da neće tolerisati sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini.

Rute je istakao da NATO ostaje aktivno angažovan kroz misiju KFOR i druge aktivnosti u regionu, uključujući BiH i Kosovo, te da Alijansa budno prati razvoj događaja.

Ove izjave dao je tokom konferencije za medije u sjedištu NATO-a u Briselu, uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane Alijanse, odgovarajući na pitanje novinara iz Srbije o trenutnoj sigurnosnoj situaciji na Balkanu.

Govoreći o Kosovu, Rute je naglasio da NATO i dalje očekuje odgovornost za događaje u Banjskoj, kao i za druge incidente tokom 2023. godine, prenio je Tanjug.

