Izrael dao Hamasu 60-dnevni ultimatum za razoružavanje, prijeti nastavkom rata

Izrael je u ponedjeljak saopštio da će palestinskoj grupi Hamas dati ultimatum od 60 dana za razoružavanje, prijeteći nastavkom rata ako palestinska grupa ne ispuni zahtjev.

- Hamas će morati predati svo svoje oružje, uključujući puške“, rekao je izraelski sekretar kabineta Josi Fuhs tokom konferencije u Jerusalemu, javlja portal “Times of Israel“.

Fuhs je ustvrdio da je period od 60 dana zatražila američka administracija.

- Mi to veoma poštujemo - rekao je.

Ne potvrđujući kada će tačno ultimatum početi, Fuchs je rekao da bi mogao početi sa sastankom Mirovnog odbora američkog predsjednika Donalda Trampa 19. februara.

- Procijenit ćemo to. Ako uspije, odlično. Ako ne, onda će IDF (vojska) morati završiti misiju - zaprijetio je.

Nije bilo neposrednih komentara Hamasa ili Vašingtona o izraelskoj tvrdnji.

Sporazum o prekidu vatre

Sporazum o prekidu vatre, koji podržava SAD, na snazi ​​je u Gazi od 10. oktobra, čime je zaustavljen dvogodišnji rat koji Izrael vodi i u kojem je od oktobra 2023. godine poginulo više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a preko 171.000 je povrijeđeno.

Od stupanja na snagu sporazuma 10. oktobra, izraelske snage su počinile stotine kršenja granatiranjem i vatrenim oružjem, ubivši 603 Palestinca i ranivši 1.618 drugih, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Druga faza

Druga faza sporazuma o prekidu vatre počela je sredinom januara i uključuje odredbe koje se odnose na razoružavanje Hamasa i drugih palestinskih frakcija u Gazi.

Hamas je odbacio pozive na predaju oružja, predlažući umjesto toga da se ono skladišti ili zamrzne. Grupa naglašava da je to pokret otpora protiv Izraela, koji UN smatra okupacijskom silom na palestinskim teritorijama.