Pronađeni ostaci posljednjeg izraelskog zarobljenika u Gazi, otvara se put drugoj fazi primirja

Ostaci posljednjeg izraelskog zarobljenika u Gazi su identificirani, saopćila je izraelska vojska u ponedjeljak, čime je uklonjena posljednja prepreka za prelazak na drugu fazu primirja u ratom razorenom pojasu.

Mjesecima je u Gazi ostalo samo jedno tijelo zarobljenika – Ran Gvili, 24-godišnji policajac koji je poginuo tokom napada koji je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su u saopćenju da je Gvilijevoj porodici potvrđeno "da je njihov voljeni identificiran i da će biti vraćen radi sahrane".

- Time su svi taoci iz Pojasa Gaze vraćeni - navedeno je u saopćenju izraelske vojske.

Izrael je u nedjelju saopćio da je pokrenuo "veliku operaciju" s ciljem pronalaska Gvilijevog tijela, suočen s rastućim pritiskom da započne drugu fazu primirja s Hamasom.

Ovaj razvoj događaja označava završetak jednog od ključnih stubova primirja, koje je djelimično posredovao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, nakon višemjesečnih tenzija izazvanih kašnjenjima i međusobnim optužbama za kršenje dogovora.

Nakon identifikacije ostataka, Izrael je saopćio da će uslijediti djelimično ponovno otvaranje ključnog graničnog prijelaza Rafah između Gaze i Egipta.

Do toga dolazi u trenutku kada su i Izrael i Hamas pod snažnim međunarodnim pritiskom da pređu na drugu fazu primirja, koja bi omogućila ponovno otvaranje Rafaha, dodatno povlačenje izraelskih snaga te uspostavljanje prelazne uprave zadužene za obnovu pojasa.

Druga faza, koju je Tramp ranije ovog mjeseca opisao kao početnu u dugoročnom procesu, također bi uključivala razoružanje Hamasa, što ostaje jedno od najspornijih pitanja u pregovorima.

Prva faza primirja

U okviru prve faze primirja, koja je stupila na snagu 10. oktobra, Hamas se obavezao da će osloboditi sve žive i preminule zarobljenike u Gazi. Zauzvrat, Izrael je oslobodio desetine palestinskih zarobljenika i pritvorenika, uključujući i posmrtne ostatke koji su vraćeni u Gazu.

Završetak prve faze je, međutim, bio odgođen nakon što je Hamas saopćio da ima poteškoće u pronalaženju svih tijela preminulih zarobljenika ispod ruševina zgrada uništenih tokom izraelske vojne ofanzive na palestinski pojas.

Od ukupno 251 osobe koje su držane kao taoci u Gazi, mnoge su oslobođene u ranijim sporazumima o primirju, dok su neke spašene tokom vojnih operacija koje su izvele izraelske snage.

Pojedini zarobljenici su stradali tokom izraelskih vojnih operacija u Gazi, uključujući i incident iz decembra 2023. godine, kada su izraelski vojnici ubili troje izraelskih zarobljenika.

Krhko primirje je tokom cijelog trajanja bilo pod stalnim pritiskom, uz izraelske napade u kojima je, prema navodima, ubijeno više od 480 osoba od početka primirja.

Fokus se sada prebacuje na naredne faze plana, za koje se očekuje da bi mogle dovesti do konačnog okončanja sukoba u pojasu.

Planovi za "Novu Gazu"

U međuvremenu, zet Donalda Trampa, Džered Kušner, nedavno je predstavio planove za "Novu Gazu", s visokim zgradama i plažama punim turista, što je u oštrom kontrastu s trenutnom stvarnošću teritorije razorene nakon više od dvije godine ofanzive američkog saveznika.

Tramp je također nastavio s inicijativom za "Odbor za mir", koji je prvobitno predložio kao tijelo za nadgledanje mirovnih napora u Pojasu Gaze, prije nego što je proširio njegov mandat. Neki ključni američki saveznici su se povukli iz te inicijative zbog zabrinutosti u vezi sa statutom odbora, koji ne spominje Gazu i koji, prema ocjenama kritičara, potkopava ulogu Ujedinjenih nacija.

Kako druga faza primirja bude napredovala, brojna ključna pitanja ostaju otvorena, uključujući da li će Hamas biti razoružan i na koji način bi međunarodne snage, koje predlaže Tramp, nadgledale sigurnosnu situaciju u Gazi.