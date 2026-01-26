Akcija "Abstergo": 16 osoba privedeno, pet će biti predato Tužilaštvu, među njima Hotin zamjenik

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom postupajućih tužilaca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Abstergo" s ciljem dokumentovanja krivičnih djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja i Primanje dara i drugog oblika koristi.

- Izvršeni su pretresi na 15 lokacija na području Kantona Sarajevo, te su pronađeni i izuzeti predmeti koji su traženi Naredbom - navodi se u zajedničkom Saopćenju Tužilaštva KS i MUP-a KS.

Privedeno je 15 muškaraca i jedna žena.

- Nakon kriminalističke obrade, lica A.M. (1962), K.Z. (1967), E.Z. (1965), Z.H. (1972), M.B. (1962) i F.Z. (1957) će biti predati u daljnju nadležnost Tužilaštva KS. Istovremeno, u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, saslušava se veći broj svjedoka.