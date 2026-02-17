Obavještajna služba Estonije: 150 ljudi prošlo vojnu obuku blizu granice s BiH

Vanjska obavještajna služba Estonije (Valisluureamet) u svom godišnjem pregledu navodi da su u kampovima u Srbiji, smještenim blizu granice s Bosnom i Hercegovinom, obučavani pripadnici posebnih grupa.

Govoreći o specijalnim operacijama ruske obavještajne zajednice u zemljama regije, estonski izvještaj ističe da su za posebne zadatke formirane "udarne grupe sastavljene od ljudi s taktičkom i vojnom obukom".

- Ruske sigurnosne službe regrutirale su oko 150 muškaraca koji su prošli specijaliziranu obuku u Srbiji, u slikovitom turističkom kompleksu iznajmljenom blizu granice s Bosnom i Hercegovinom - navodi se u izvještaju.

Pored udarnih grupa, u regiji je djelovao i širok spektar metoda za finansiranje i usmjeravanje opozicionih stranaka u Moldaviji i drugim državama u kojima Moskva nastoji projicirati svoje interese.

- Sredstva za finansiranje usmjeravana su metodama tipičnim za pranje novca i druge finansijske kriminalne aktivnosti, uključujući tajne šeme plaćanja i kriptovalute - piše u izvještaju.

U proteklih nekoliko godina zabilježeno je više slučajeva u kojima su srbijanski državljani učestvovali u operacijama ruskih obavještajnih službi.

Prema dokumentima, državljanin Srbije Novica Antić je u oktobru 2023. godine svjesno blisko sarađivao s ruskim tajnim službama, sastajući se s evropskim zvaničnicima u Briselu, uključujući i zastupnike u Evropskom parlamentu.

U decembru je francuska obavještajna služba (DGSI) otkrila da su ruske vlasti plaćale srbijanskim državljanima da dolaze u Francusku i izvode napade na mjesta okupljanja Jevreja i Muslimana, s ciljem izazivanja razdora između ovih zajednica.