MOSKVA

Rusija zaprijetila korištenjem mornarice protiv zaplijene njenih brodova

17.2.2026

Rusija bi mogla upotrijebiti svoju mornaricu kako bi spriječila evropske sile da zaplijene njene brodove i mogla bi uzvratiti evropskim brodovima ako ruski brodovi budu zaplijenjeni, izjavio je u utorak Nikolaj Patrušev, bliski saveznik predsjednika Vladimira Putina.

Zapadne države nastoje isključiti Rusiju iz globalne trgovine i osakatiti njene finansije nametanjem više od 30.000 sankcija zbog rata u Ukrajini.

Također su pokušali blokirati tankere za naftu za koje se sumnja da su umiješani u ruske pošiljke nafte. U januaru su Sjedinjene Države zaplijenile tanker za naftu pod ruskom zastavom kao dio napora za ograničavanje izvoza venezuelske nafte.

Ruski predsjednik Vladimir Putin takve je radnje opisao kao piratstvo.

- Ako im ne pružimo oštar otpor, uskoro će Britanci, Francuzi, pa čak i Baltici (baltičke zemlje) postati arogantni do te mjere da će pokušati blokirati pristup naše zemlje morima barem u atlantskom bazenu - rekao je Patrušev, pomoćnik Kremlja i predsjednik ruskog Pomorskog odbora, za ruski medij Argumenti i Fakti.

- Vjerujemo da je, kao i uvijek, najbolja garancijja sigurnosti plovidbe mornarica. U glavnim pomorskim područjima, uključujući regije daleko od Rusije, moraju biti trajno raspoređene značajne snage - snage sposobne ohladiti žar zapadnih pirata - rekao je Patrušev, prenosi Reuters.

