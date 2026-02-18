Deset skijaša nestalo, najmanje šest zarobljeno u lavini

Čak deset skijaša se vodi kao nestali, a najmanje šest drugih je ostalo zarobljeno i čeka spašavanje u obilnom snijegu, nakon što je lavina pogodila planinsku padinu u dijelu kalifornijskih planina Sierra Nevada, saopćile su vlasti.

Nekoliko sati nakon nesreće koja se dogodila kasno ujutro, dok je pao mrak i obližnji autoput bio zatvoren zbog slabe vidljivosti usred zimske oluje, kapetan Russell Greene iz Ureda šerifa okruga Nevada, rekao je da spasilačke ekipe još nisu stigle do mjesta lavine, piše Reuters.

- To će biti spor, mukotrpan proces jer moraju biti vrlo oprezni pri pristupu području s obzirom na to da je opasnost od lavina i dalje vrlo velika - rekao je Greene u intervjuu za televizijsku stanicu KCRA-TV iz Sacramenta.

Lavina je zahvatila područje Castle Peak kod Truckeeja u Kaliforniji, oko 16 kilometara sjeverno od jezera Tahoe, zahvativši grupu od 16 skijaša.

Grupu su činila četiri skijaška vodiča i još 12 skijaša. Najmanje šest ih je preživjelo i ostalo na mjestu lavine čekajući spasavanje, dok se za ostale ne zna, navodi se u saopćenju.

Ako se ispostavi da je svih deset skijaša stradalo, nesreća bi se svrstala među najsmrtonosnije lavine zabilježene u Sjedinjenim Državama.

Lavine su u prosjeku odnosile 27 života svake zime u Sjedinjenim Državama tokom protekle decenije. Upozorenje na zimsko nevrijeme bilo je na snazi za veći dio sjeverne Kalifornije u utorak, s prognozom obilnog snijega na višim nadmorskim visinama Sierra Nevade.