HOĆE LI ESKALIRATI SUKOBI

Iran najavio raketna lansiranja, SAD razmatraju nove korake prema Teheranu

Postoji mnogo razloga i argumenata koje bi se mogli iznijeti u prilog napadu na Iran, odgovorila je Levit

18.2.2026

Iran je putem NOTAM sistema izdao upozorenje o planiranim raketnim lansiranjima na jugu zemlje u četvrtak, što je vidljivo i na web stranici Federalne uprave za avijaciju Sjedinjenih Američkih Država (Federal Aviation Administration – FAA). Lansiranja su predviđena u više zona širom juga zemlje.

NOTAM sistem služi za dostavljanje ključnih sigurnosnih obavještenja pilotima, posadama i drugim učesnicima u zračnom saobraćaju, kako bi bili informisani o privremenim ili trajnim promjenama i mogućim rizicima u određenim zračnim prostorima ili na aerodromima.

Ove aktivnosti dolaze u trenutku pojačanih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su rasporedile ratne brodove u blizini Irana. Teheran je ranije ove sedmice izveo mornaričke vježbe u Hormuškom moreuzu, a za četvrtak je najavljena i zajednička pomorska vježba s Rusijom.

U međuvremenu, potpredsjednik SAD-a Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da Vašington razmatra hoće li nastaviti diplomatski angažman s Teheranom ili će posegnuti za drugim opcijama. Prema navodima američke strane, u junu je izvedena operacija protiv tri iranske lokacije povezane s nuklearnim programom.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolaj Levit (Karoline Leavitt) kazala je da je tokom jučerašnjih razgovora o iranskom nuklearnom programu ostvaren mali napredak, ali da su strane i dalje veoma udaljene u pojedinim pitanjima.

- Postoji mnogo razloga i argumenata koje bi se mogli iznijeti u prilog napadu na Iran - odgovorila je Levit bez dodatnog pojašnjenja, nakon što je upitana zašto SAD smatraju da je novi udar nužan ako predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) tvrdi da je Vašington već u potpunosti uništio iranski nuklearni program junskim udarima na tri lokacije u Teheranu.

Nastavljajući obrazlaganje stava administracije, dodala je da je "predsjednik, kao vrhovni komandant, imao veoma uspješnu operaciju. Midnight Hammer je potpuno uništio iranska nuklearna postrojenja".

Istakla je i da je "predsjednik bio vrlo jasan u pogledu Irana i bilo koje zemlje u svijetu da je diplomatija uvijek njegova prva opcija i da bi za Iran bilo vrlo mudro da postigne dogovor", ali nije željela navesti bilo kakav rok.

Poruka Bijele kuće tako ponavlja stav koji Sjedinjene Američke Države u različitim formulacijama iznose već sedmicama, dok se čeka odluka Donalda Trampa o tome hoće li odobriti novi udar na Iran.

