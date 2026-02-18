Trampova portparolka: Iran bi bio vrlo mudar da postigne dogovor, napad ostaje opcija

Glasnogovornica američkog predsjednika, Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), obratila se novinarima povodom aktuelnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naglasivši kako bi za Teheran bilo mudro da postigne dogovor.

Tokom konferencije za medije istakla je da je u Ženevi ostvaren određeni, ali skroman napredak, te da su dvije strane i dalje udaljene kada je riječ o ključnim pitanjima.

- Očekuje se da će nam se Iranci javiti s više detalja u narednih nekoliko sedmica, tako da će predsjednik nastaviti pratiti kako će se ovo odvijati - dodaje Levit.

Govoreći o mogućim vojnim opcijama, naglasila je da napad na Iran i dalje ostaje jedna od mogućnosti.

- Postoji mnogo razloga i argumenata koje bi neko mogao iznijeti za napad na Iran. Predsjednik je, kao vrhovni komandant, imao vrlo uspješnu operaciju. 'Midnight Hammer' je potpuno uništio iranska nuklearna postrojenja - rekla je.