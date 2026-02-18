OBRATILA SE MEDIJIMA

Trampova portparolka: Iran bi bio vrlo mudar da postigne dogovor, napad ostaje opcija

Kerolajn Levit. AP

A. O.

18.2.2026

Glasnogovornica američkog predsjednika, Kerolajn Levit (Karoline Leavitt), obratila se novinarima povodom aktuelnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, naglasivši kako bi za Teheran bilo mudro da postigne dogovor.

Tokom konferencije za medije istakla je da je u Ženevi ostvaren određeni, ali skroman napredak, te da su dvije strane i dalje udaljene kada je riječ o ključnim pitanjima.

- Očekuje se da će nam se Iranci javiti s više detalja u narednih nekoliko sedmica, tako da će predsjednik nastaviti pratiti kako će se ovo odvijati - dodaje Levit.

Govoreći o mogućim vojnim opcijama, naglasila je da napad na Iran i dalje ostaje jedna od mogućnosti.

- Postoji mnogo razloga i argumenata koje bi neko mogao iznijeti za napad na Iran. Predsjednik je, kao vrhovni komandant, imao vrlo uspješnu operaciju. 'Midnight Hammer' je potpuno uništio iranska nuklearna postrojenja - rekla je.

Dodala je i kako je predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) jasno iznio svoj stav o Iranu.

- Predsjednik je bio vrlo jasan u vezi s Iranom i bilo kojom zemljom širom svijeta da je diplomatija uvijek njegova prva opcija i da bi Iran bio vrlo mudar da postigne dogovor - zaključila je glasnogovornica Bijele kuće.

# TEHERAN
# IRAN
# SAD
# KAROLINE LEAVITT
