Visoki američki komandant iznenada posjetio Venecuelu radi sigurnosnih razgovora

Vrhovni komandant koji nadgleda američke snage u Latinskoj Americi, general Francis Donovan, i visoki zvaničnik Pentagona Joseph Humire, iznenada su posjetili Venecuelu u srijedu radi sigurnosnih razgovora, rekli su američki zvaničnici.

Ovo je prva posjeta američke vojne delegacije otkako su američke snage prošlog mjeseca u smjeloj raciji zarobile venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i odvele ga u New York da se suoči s optužbama za trgovinu drogom. O posjeti je prvi izvijestio Reuters.

Vlada Venecuele saopštila je da se američka vojna delegacija sastala s privremenom predsjednicom Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez), ministrom odbrane Vladimirom Padrinom i ministrom unutrašnjih poslova Diosdadom Cabellom. Dvije strane su se složile da sarađuju u borbi protiv trgovine drogom, terorizma i migracija, dodaje se.

I Padrino i Cabello suočavaju se s optužnicama vezanim za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama.

Posjeta američke vojske uslijedila je nakon prošlosedmičnog putovanja američkog ministra energetike Chrisa Wrighta u Caracas.

Zajedno, ova dva putovanja ističu napore predsjednika Donalda Trampa da upotrijebi vojnu moć i energetsku politiku kako bi prisilio Venecuelu na provođenje sveobuhvatnih reformi.

Vašington (Washington) je saopćio da će neograničeno upravljati naftnim poslovanjem Venecuele i da će održavati snažno pomorsko prisustvo na Karibima, gdje američka vojska diže u zrak sumnjive brodove s drogom i sarađuje s Obalnom stražom na zapljeni tankera za naftu povezanih s Venecuelom.

Venecuelanska vlada naglasila je diplomatiju kao preferirani put za veze s Vašingtonom, koji želi da Karakas u kratkom roku prekine veze s američkim protivnicima i otvori se američkim preduzećima. Venecuela se nalazi na najvećim svjetskim rezervama sirove nafte.

- Sastanak potvrđuje da diplomatija treba biti mehanizam za rješavanje razlika i rješavanje pitanja bilateralnih i regionalnih interesa - saopćio je venecuelanski ministar komunikacija Miguel Angel Perez u objavi na X-u.