Od princa do optuženika: Pad Endrua Mauntbaten-Vindzora

Hapšenje Endrua Mauntbaten-Vindzora, koje je provela policija u okviru istrage o mogućem odavanju povjerljivih državnih dokumenata Džefriju Epstinu, novi je snažan udar na člana britanske kraljevske porodice čiji je ugled već godinama ozbiljno narušen.

Istraga je pokrenuta upravo na njegov 66. rođendan, kada je policija ispitivala mlađeg brata kralja Čarlsa zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije tokom obavljanja dužnosti trgovinskog izaslanika britanske vlade.

On je u više navrata odbacio bilo kakvu povezanost s Epstinovim nezakonitim radnjama i poručio da žali zbog svog "nepromišljenog povezivanja" sa preminulim osuđenim američkim seksualnim prijestupnikom.

Poljuljana reputacija

Njegova reputacija već je bila ozbiljno poljuljana nakon nagodbe u postupku koji je pokrenula Virdžinija Džufre, optuživši ga da ju je seksualno zlostavljao dok je bila tinejdžerka, na imanjima u vlasništvu Epstina ili njegovih saradnika, iako je on uporno odbacivao njene tvrdnje.

Najnoviji događaji dodatno su potvrdili dramatičan pad čovjeka za kojeg se godinama smatralo da je omiljeni sin kraljice Elizabete Druge, a koji je nekada bio slavljen kao naočiti ratni veteran.

Rođen kao drugi u redu za prijesto, nosio je titulu princa Ujedinjenog Kraljevstva, a kasnije i vojvode od Jorka.

Samo hapšenje ne znači i krivicu, ali ukoliko tužioci odluče podići optužnicu, mogao bi se suočiti i sa zatvorskom kaznom.

- Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tokom - poručio je kralj Čarls u saopštenju.

Endru Albert Kristijan Edvard Mauntbaten-Vindzor rođen je 19. februara 1960. godine u Bakingemskoj palati, kada je kraljica imala 33 godine, gotovo deceniju nakon rođenja njegove starije sestre Ane.

Kao i njegov otac i stariji brat Čarls, školovao se u zahtjevnoj privatnoj školi Gordonstoun u Škotskoj, a 1979. godine upisao je pomorsku akademiju u Dartmutu.

U Kraljevsku mornaricu stupio je ubrzo potom, a 1981. postao je pilot helikoptera. Tokom rata između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine 1982. godine služio je na nosaču aviona HMS "Invincible", upravljajući helikopterom "Sea King" u protivpodmorničkim i transportnim misijama. Za tu službu kasnije je odlikovan medaljom.

Brak sa Sarom Ferguson

Sve do posljednjih skandala, javnost ga je najčešće povezivala s brakom sa Sarom Ferguson iz 1986. godine, poznatom pod nadimkom "Fergi". Kraljica im je na dan vjenčanja dodijelila titule vojvode i vojvotkinje od Jorka.

Razdvojili su se u martu 1992. godine, u burnoj godini za kraljevsku porodicu koju je kraljica opisala kao "annus horribilis".

Prema navodima medija, teško je podnio razlaz, dok je njegova bivša supruga isticala da je riječ o nježnom čovjeku koji zaslužuje ljubav.

Iz braka su dobili dvije kćerke, princeze Beatris i Judžini. I nakon razvoda 1996. godine ostali su u bliskim odnosima – zajedno su putovali i dugo živjeli pod istim krovom.

Mornarička karijera

Njegova mornarička karijera trajala je 22 godine. Godine 2001. imenovan je za specijalnog predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodnu trgovinu i investicije, dužnost koju je obavljao sve dok javnost nije počela oštro reagovati na njegove veze s Epstinom.

Sada su upravo aktivnosti iz tog perioda predmet istrage.

Nakon vojne službe, fokusirao se na izvršavanje zvaničnih obaveza u ime kraljice i promociju britanske ekonomije u inostranstvu.

Njegovi prijatelji tvrdili su da je bio posvećen poslu i da su njegovi napori u promociji britanskog biznisa često ostajali nezapaženi. Ipak, pojedini diplomati opisivali su ga kao nepristojnog, neupućenog i grubog.

Privatni život često je punio naslovnice tabloida. Dovođen je u vezu s brojnim ženama, od manekenki do poslovnih žena, a mediji su mu nadjenuli nadimak "Er Majls Endi" zbog luksuznog načina života i čestih putovanja.

Početak pada

Njegov pad započeo je zbog dugogodišnjeg prijateljstva s Džefrijem Epstinom, koji je 2008. godine osuđen za seksualna krivična djela nad djecom. Već 2011. bio je primoran napustiti funkciju trgovinskog predstavnika, a 2015. Virdžinija Džufre javno ga je optužila za seksualno zlostavljanje.

Nakon kontroverznog intervjua za BBC 2019. godine, u pokušaju da odbrani svoje ime, oduzete su mu vojne počasti, kraljevska pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje "Njegovo kraljevsko visočanstvo".

U februaru 2022. godine isplatio je neobjavljeni iznos – prema medijskim navodima više od 10 miliona funti – kako bi u Sjedinjenim Američkim Državama okončao spor koji je protiv njega vodila Džufre. Tri godine kasnije izvršila je samoubistvo.

"Danas, iako slomljenog srca, osjećamo olakšanje zbog vijesti da niko nije iznad zakona - pa ni kraljevska porodica", navela je njena porodica. "On nikad nije bio princ."

Prošlog oktobra, nakon novih otkrića u vezi s Epstinom, kralj Čarls oduzeo je bratu titulu princa i zatražio da napusti rezidenciju u Vindzoru.

- Ove mjere smatraju se neophodnim, uprkos činjenici da on i dalje negira optužbe protiv sebe - saopštila je Bakingemska palata.

Za njegove kritičare, ovaj pad bio je posljedica dugogodišnje arogancije i osjećaja nedodirljivosti. Jedan bivši član kraljevske pratnje tvrdio je da bi Endru reagovao bijesno čak i kada bi plišane igračke na njegovom krevetu bile pomjerene.