Tramp: Svijet ima deset dana da vidi hoće li Iran pristati na sporazum ili će se desiti “loše stvari”

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će svijet u narednih, vjerovatno, deset dana saznati hoće li Sjedinjene Američke Države postići sporazum s Iranom ili će poduzeti vojnu akciju.

Na prvom sastanku svog Odbora za mir u Vašingtonu (Washingtonu), Tramp je o pregovorima s Islamskom Republikom Iran u vezi s njenim nuklearnim programom rekao da moraju postići smislen sporazum, u suprotnom će se desiti loše stvari, javlja BBC.

Vojno prisustvo na Bliskom istoku

Posljednjih dana SAD su pojačale vojno prisustvo na Bliskom istoku, dok je istovremeno zabilježen napredak u razgovorima između američkih i iranskih pregovarača u Švicarskoj.

Iranska vlada je obavijestila generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da će američke baze u regionu smatrati legitimnim metama ukoliko budu korištene u bilo kakvoj vojnoj agresiji protiv Irana.

Misija Teherana pri UN-u navela je u pismu generalnom sekretaru UN-a Antóniju Guterresu da Trampova retorika ukazuje na stvaran rizik od napada, ali je istaknuto da Iran ne želi rat.

Protivljenje vojnoj akciji

Demokratski zakonodavci, kao i pojedini republikanci, izrazili su protivljenje bilo kakvoj potencijalnoj vojnoj akciji protiv Irana bez odobrenja Kongresa.

U svojim izjavama Tramp je naveo da su specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji je ujedno i njegov zet, imali ''neke veoma dobre sastanke'' s Iranom.

- Pokazalo se tokom godina da nije lako postići smislen sporazum s Iranom. U suprotnom se dešavaju loše stvari - rekao je.

Dan ranije, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt upozorila je da bi Iran bio ''vrlo mudar'' da postigne sporazum sa SAD-om, dodajući da se Trump i dalje nada diplomatskom rješenju u vezi s nuklearnim programom Teherana.