Skandalozna izjava ambasadora SAD: Izrael ima biblijsko pravo na cijeli Bliski istok

Podkaster Karlson (Podcaster Carlson) i američki ambasador u Izraelu Majk Hakabe (Mike Huckabee) sukobili su se oko svojih stavova o Izraelu tokom podcasta objavljenog u petak, u kojem je Hukabe sugerisao da Biblija daje jevrejskoj državi pravo na veliki dio Bliskog istoka.

Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi rekao je Takeru Karlsonu (Tuckeru Carlsonu) da Izrael ima biblijsko pravo da preuzme cijeli Bliski istok.

Podkaster Karlson i američki ambasador u Izraelu Hakabe sukobili su se oko svojih stavova o Izraelu tokom podcasta objavljenog u petak, u kojem je Hakabe sugerisao da Biblija daje jevrejskoj državi pravo na veliki dio Bliskog istoka.

Carlson i Hakabe razgovarali su tokom dvosatne epizode emisije "The Tucker Carlson Show", u trenutku kada dio Republikanske stranke pokušava ublažiti nesuglasice oko Izraela. Carlson se suočio s kritikama iz različitih političkih krugova, koji tvrde da njegova kritika Izraela podstiče antisemitizam.

Dvojica bivših voditelja Fox Newsa raspravljali su o tome šta Biblija kaže o Jevrejima i Izraelu, te kako to treba tumačiti danas. Carlson je naveo da Knjiga Postanka, prvi dio hebrejske i kršćanske Biblije, opisuje kako je Bog sklopio savez s Abrahamom, te da će zemlja "od rijeke Egipta do velike rijeke, Eufrata" pripasti Abrahamovim potomcima. Abraham se smatra ocem jevrejskog naroda.