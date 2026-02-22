Pakistan izveo napade duž granice s Afganistanom

Pakistan је rano јutros saopštio da je izveo napade duž granice sa Afganistanom, ciljaјući skrovišta pakistanskih militanata koja su povezana sa nedavnim napadima unutar zemlje.

Islamabad nije precizirao u kojim oblastima su napadi izvedeni niti je pružio dodatne detalje. Niјe bilo neposrednih komentara iz Kabula, dok izveštaji na društvenim mrežama sugerišu da su napadi izvršeni unutar Afganistana.

U komentarima prije zore u nedjelju, ministar informisanja Atalah Tarar napisao je na X da je vojska sprovela ono što je opisao kao "selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima" protiv sedam kampova koji pripadaju pakistanskim talibanima, poznatim i kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), i njihovim filijalama.

On je dodao da je i filijala grupe Islamska država bila meta napada u pograničnom regionu.

Podsjećamo, u oktobru je Pakistan također izveo napade duboko unutar Afganistana, ciljaјući skrovišta militanata.

Tarar je rekao da je Pakistan "oduvijek težio održavanju mira i stabilnosti u regionu", ali je naglasio da bezbjednost i sigurnost pakistanskih građana ostaje glavni prioritet.