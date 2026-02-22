Pakistan izveo zračne napade u Afganistanu, među poginulima i djeca

Pakistan je tokom protekle noći izveo niz zračnih udara na ciljeve koje povezuje s militantima na teritoriji susjednog Afganistana. Vlasti u Kabulu saopćile su da je u napadima poginulo i ranjeno više desetina ljudi, među kojima ima i djece.

Iz Islamabada nisu precizirali tačne lokacije napada niti su objavili dodatne informacije o operaciji.

Portparol afganistanske vlade Zabihulah Mudžahid (Zabihullah Mujahid) potvrdio je da su pakistanske snage djelovale unutar afganistanske teritorije.

Rekao je da su napadi bili usmjereni na civile u provincijama Nangarhar i Paktika, ubivši i ranivši desetine ljudi, uključujući žene i djecu.

Pakistanski ministar informisanja Atulah Tarar (Attaullah Tarar) kazao je da je vojska provela "selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima" protiv sedam kampova koji pripadaju pakistanskim talibanima i njihovim podružnicama.

Rekao je da je i podružnica Islamske države bila meta napada u pograničnom području.

U oktobru je Pakistan također izveo napade duboko u Afganistanu ciljajući skrovišta militanata.

Tarar je rekao da je Pakistan "oduvijek težio održavanju mira i stabilnosti u regiji", ali je dodao da sigurnost i bezbjednost pakistanskih građana ostaje glavni prioritet.

Nakon nasilja u subotu, pakistanska vojska upozorila je da neće "pokazati nikakvu suzdržanost" i da će se operacije protiv odgovornih nastaviti "bez obzira na njihovu lokaciju", što je sugeriralo rastuće tenzije između Islamabada i Kabula.

Odnosi između susjednih zemalja ostali su napeti od oktobra, kada su u smrtonosnim graničnim sukobima poginule desetine vojnika, civila i osumnjičenih militanata. Nasilje je uslijedilo nakon eksplozija u Kabulu za koje su afganistanski zvaničnici okrivili Pakistan.

Primirje postignuto uz posredovanje Katara uglavnom je održano, ali pregovori u Istanbulu nisu uspjeli donijeti formalni sporazum, a odnosi su i dalje zategnuti.