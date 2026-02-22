NAKON ZRAČNIH UDARA

Afganistan najavio osvetu Pakistanu: "Uzvratit ćemo na napade"

Vlasti u Kabulu oštro su osudile napade, navodeći da su pogođeni civilni objekti

Pakistan izveo zračne udare na Afganistan. AP

M. Až.

22.2.2026

Pakistanska vojska jutros je izvela zračne udare na teritoriji Afganistana, tvrdeći da su meta bili "kampovi i skrovišta" naoružanih grupa koje, kako navode, stoje iza niza nedavnih napada.

Ministarstvo informisanja Pakistana saopćilo je da su provedene "selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima", usmjerene na sedam kampova i skloništa za koje tvrde da pripadaju pakistanskim talibanima i njihovim ograncima.

Iz Islamabada su poručili da posjeduju "uvjerljive dokaze" da su nedavni napadi u Islamabadu, kao i u sjeverozapadnim distriktima Bajaur i Banu, izvedeni po "nalogu njihovog rukovodstva i nadređenih sa sjedištem u Afganistanu".

S druge strane, vlasti u Kabulu oštro su osudile napade, navodeći da su pogođeni civilni objekti, uključujući vjersku školu i jednu porodičnu kuću, pri čemu su, prema njihovim tvrdnjama, stradale desetine ljudi, a više njih je povrijeđeno.

Afganistanske vlasti ističu da ovakvi potezi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i principa dobrosusjedskih odnosa.

- Smatramo pakistansku vojsku odgovornom za napade na civile i vjerske objekte. Na ove napade ćemo odgovoriti u dogledno vrijeme odmjerenim i odgovarajućim odgovorom - navodi se u saopćenju afganistanskih vlasti.

# AFGANISTAN
# PAKISTAN
