Afganistan najavio osvetu Pakistanu: "Uzvratit ćemo na napade"

Ministarstvo informisanja Pakistana saopćilo je da su provedene "selektivne operacije zasnovane na obavještajnim podacima", usmjerene na sedam kampova i skloništa za koje tvrde da pripadaju pakistanskim talibanima i njihovim ograncima.

Pakistanska vojska jutros je izvela zračne udare na teritoriji Afganistana, tvrdeći da su meta bili "kampovi i skrovišta" naoružanih grupa koje, kako navode, stoje iza niza nedavnih napada.

Iz Islamabada su poručili da posjeduju "uvjerljive dokaze" da su nedavni napadi u Islamabadu, kao i u sjeverozapadnim distriktima Bajaur i Banu, izvedeni po "nalogu njihovog rukovodstva i nadređenih sa sjedištem u Afganistanu".

S druge strane, vlasti u Kabulu oštro su osudile napade, navodeći da su pogođeni civilni objekti, uključujući vjersku školu i jednu porodičnu kuću, pri čemu su, prema njihovim tvrdnjama, stradale desetine ljudi, a više njih je povrijeđeno.

Afganistanske vlasti ističu da ovakvi potezi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i principa dobrosusjedskih odnosa.

- Smatramo pakistansku vojsku odgovornom za napade na civile i vjerske objekte. Na ove napade ćemo odgovoriti u dogledno vrijeme odmjerenim i odgovarajućim odgovorom - navodi se u saopćenju afganistanskih vlasti.