Netanyahu: Imam viziju savezništva oko i na Bliskom istoku

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu obratio se članovima Vlade Izraela i govorio o svojoj viziji novog savezništva koje bi okupilo niz država sa i oko Bliskog istoka, uključujući i arapske zemlje.

- U viziji koju imam pred sobom, stvorit ćemo čitav sistem, suštinski jedan 'heksagon' savezništava oko ili unutar Bliskog istoka. To uključuje Indiju, arapske zemlje, afričke zemlje, mediteranske zemlje (Grčku i Kipar), te zemlje u Aziji koje u ovom trenutku neću detaljno navoditi. To ću predstaviti na organiziran način.

Prema njegovim riječima, cilj je formiranje osovine država koje dijele slično viđenje globalnih okolnosti, izazova i strateških ciljeva, posebno u suprotstavljanju, kako je naveo, "radikalnim osovinama, kako radikalnoj šiitskoj osovini, koju smo veoma snažno pogodili, tako i nastajućoj radikalnoj sunitskoj osovini".

- Sve te zemlje dijele drugačiju percepciju, a naša saradnja može donijeti velike rezultate i, naravno, osigurati našu otpornost i našu budućnost - kazao je Netanjahu.

Izrael je ranije potpisao sporazume s Marokom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, poznate kao Abrahamski sporazumi, čime je otvoreno novo poglavlje u odnosima s pojedinim arapskim državama.

Ove izjave dolaze u kontekstu posjete indijskog premijera Narendra Modija Izraelu, što dodatno naglašava jačanje odnosa između dvije zemlje.

Za sada nije precizirano na šta je Netanjahu konkretno mislio pod izrazom "nastajuća radikalna sunitska osovina". U posljednjim mjesecima primjetno je približavanje Turske i Saudijske Arabije, dok od ranije postoje snažne političke i ekonomske veze između Turske i Katara.