Glavni Trampov aktivist na Grenlandu: "Pretukli su me u baru, napustila me žena"

Prošlog vikenda američki predsjednik Donald Trump iznenada je objavio da će na Grenland poslati bolnički brod kako bi „zbrinuo mnoge bolesnike o kojima niko ne brine“. Kasnije se pokazalo da je narativ o manjkavoj zdravstvenoj zaštiti potaknuo Jørgen Boassen, vodeći grenlandski zagovornik američke aneksije.

Boassen je u posljednjih godinu dana nekoliko puta putovao u SAD. Tako se prije dvije sedmice sastao s Trumpovim posebnim izaslanikom za Grenland, guvernerom Louisiane Jeffom Landryjem. Kako je rekao za dansku javnu radioteleviziju (DR), učestvovao je u „kulturnoj razmjeni između Grenlanda i SAD-a“. Putovanje su, naravno, platili Amerikanci.

„Ljudi umiru i postaju invalidi“

„Razgovarali smo o zdravstvenom sistemu na Grenlandu. Rekao sam Jeffu da je stanje nepodnošljivo, da ljudi umiru i postaju invalidi. Objasnio sam mu da smo u mnogim aspektima zemlja u razvoju. Nisam direktno spominjao bolnički brod“, rekao je 51-godišnji Boassen.

Vijest o slanju američkog bolničkog broda, koja se pokazala lažnom, primljena je sa skepticizmom u političkim krugovima na Grenlandu i u Danskoj. U nedjelju je grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen izjavio da zdravstveni sistem na najvećem svjetskom otoku dobro funkcioniše i da nema potrebe za američkom intervencijom: „Imamo javni zdravstveni sistem u kojem je liječenje besplatno za građane“.

Guverner Landry odgovorio je da bi se Nielsen trebao stidjeti svojih izjava: „Nakon razgovora s mnogim Grenlanđanima o njihovim svakodnevnim problemima, zdravstveni sistem se ističe kao problem. Američka posvećenost odbrani Grenlanda mora početi osiguravanjem zdravlja njegovih stanovnika“.

Međutim, čini se da iza „mnogih Grenlanđana“ zapravo stoji samo Jørgen Boassen, zidar po zanimanju, koji je od kraja 2024. godine u stalnom kontaktu s raznim američkim zvaničnicima i poslovnim ljudima. Navodno se s MAGA pokretom povezao slučajno tokom jednog boravka u Washingtonu.

„Samo nas SAD zaista mogu zaštititi“

Globalnoj javnosti postao je poznatiji krajem januara 2025. godine, kada je na Grenlandu ugostio predsjednikovog sina Donalda Trumpa Juniora. Boassen je uspio okupiti petnaestak ljudi, među njima i beskućnike u Nuuku, kojima je mlađi Trump podijelio MAGA kape i platio ručak. U američkoj delegaciji bio je i Charlie Kirk, konzervativni aktivista koji je u septembru ubijen u atentatu u Utahu.

„Samo nas Sjedinjene Američke Države mogu istinski zaštititi. Zato trebamo tražiti prijateljstvo s najmoćnijom nacijom svijeta. Nalazimo se u američkom dvorištu. Osim toga, Danska nema vojne resurse potrebne za održavanje sigurnosti Grenlanda“, rekao je Boassen u januaru za norveški dnevni list Verdens Gang.

Boassenov zidarski biznis je u međuvremenu bankrotirao i sada se predstavlja kao konsultant za kompanije i organizacije koje se žele etablirati na Grenlandu. Danski mediji nagađaju da njegove usluge plaćaju američke nevladine organizacije bliske MAGA pokretu. Zauzvrat se na osnovu njegovih istupa može širiti narativ da na Grenlandu postoji podrška američkoj aneksiji.