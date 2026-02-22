Danska odgovorila Trampu: "Grenland dobija zdravstvenu zašitu koja mu je potrebna"

Danske vlasti reagirale su nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da bi poslao bolnički brod na Grenland, autonomnu teritoriju pod danskom krunom za koju je ranije iskazivao interes. Iz Kopenhagena poručuju da takva inicijativa nije potrebna jer je zdravstvena zaštita na Grenlandu univerzalna i dostupna svima.

- Stanovništvo Grenlanda dobija zdravstvenu zaštitu koja mu je potrebna. Prima je na Grenlandu, a ako postoji potreba za posebnim liječenjem, prima je u Danskoj. Dakle, ne postoji potreba za posebnom zdravstvenom inicijativom na Grenlandu - izjavio je za dansku televiziju DR ministar odbrane Troels Lund Poulsen.

Ne pominjući direktno američki prijedlog, premijerka Danske Mete Frederiksen istakla je da je "sretna što živi u zemlji u kojoj je pristup zdravstvu slobodan i jednak za sve. Gdje osiguranje ili bogatstvo ne određuju da li će neko dobiti dostojanstveno liječenje."

- To je isti pristup kao na Grenlandu - napisala je na Facebooku.

Besplatna zdravstvena zaštita

Kao i u Danskoj, zdravstvena zaštita na Grenlandu je besplatna. Ostrvo upravlja vlastitim zdravstvenim sistemom, ali u velikoj mjeri sarađuje s Danskom. Na tom prostranom arktičkom području djeluje pet regionalnih bolnica, dok bolnica u Nuku prima pacijente iz cijele teritorije.

Početkom februara grenlandska vlada potpisala je sporazum s Kopenhagenom o unapređenju liječenja grenlandskih pacijenata u danskim bolnicama.

U subotu je Donald Tramp na svojoj platformi Truth Social objavio da "šalje veliki brod-bolnicu na Grenland kako bi se pobrinuo za brojne ljude koji su bolesni i koji se tamo ne liječe", ne navodeći konkretne brojke niti precizirajući ko bi mogao imati koristi od te mjere.

"Izraz nove normalnosti"

Američki predsjednik naveo je da se operacija provodi u koordinaciji s Džefom Lendrijem, koji je u decembru imenovan za specijalnog izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za to arktičko ostrvo.

Upitan o eventualnom dolasku broda-bolnice, Lund Poulsen je kazao da nema informacije o takvom planu.

- Tramp stalno objavljuje poruke o Grenlandu (...). To je zato vjerovatno izraz nove normalnosti koja se uspostavila u međunarodnoj politici - naveo je.

U subotu je Arktička komanda saopćila da je iz medicinskih razloga evakuiran član posade američke podmornice u blizini Nuka, glavnog grada Grenlanda.