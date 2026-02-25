Video / Tragedija u Turskoj: Srušio se borbeni avion F-16, pilot poginuo

Turski borbeni avion F-16 srušio se rano u srijedu u zapadnoj provinciji Balikesir, a u nesreći je poginuo pilot, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane Republike Turske.

Prema navodima ministarstva, letjelica je poletjela iz 9. glavne komande mlazne baze u Balikesiru u 00:56 sati po lokalnom vremenu (21:56 GMT u utorak), nakon čega su izgubljeni radio-kontakt i praćenje. Odmah su pokrenute operacije potrage i spašavanja, a ubrzo je locirana i olupina aviona.

- Naš pilot je poginuo kao šehid. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage koju provodi tim za ispitivanje avionskih nesreća - navelo je ministarstvo, upućujući saučešće porodici stradalog pilota.

Ministar nacionalne odbrane Jašar Guler (Yasar Guler) identifikovao je poginulog kao majora Ratnog zrakoplovstva Ibrahima Bolata (Ibrahim Bolat).

- Naš herojski saborac poginuo je kao šehid 25. februara 2026. godine usljed pada našeg aviona F-16 - rekao je Guler u poruci saučešća.

Otvorena zvanična istraga

Ministar pravde Akin Gurlek (Akin Gurlek) izjavio je da je Glavno tužilaštvo u Balikesiru otvorilo zvaničnu istragu o nesreći. Naveo je i da su glavni tužilac, njegov zamjenik te dvojica tužilaca izašli na mjesto pada aviona.

Guverner Balikesira Ismail Ustaoglu (Ismail Ustaoglu) potvrdio je da se F-16 iz eskadrile 9. glavne komande mlazne baze srušio oko 00:50 sati tokom izvršavanja zadatka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da pažljivo prati razvoj situacije i da u punoj koordinaciji sarađuje s nadležnim institucijama.

Detaljno ispitivanje

- Uzrok pada bit će jasan nakon tehničkog pregleda koji provede nadležni istražni tim - navodi se u saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Potpredsjednik Dževdet Jilmaz (Cevdet Yilmaz) izjavio je da će incident biti „detaljno ispitan i sa sudskog i sa administrativnog aspekta“.