Birmingham obilježio četiri godine od početka rata u Ukrajini

Predstavnici građanskih inicijativa i lokalnih institucija širom Birmingham okupili su se zajedno s članovima ukrajinske zajednice kako bi obilježili četiri godine od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Komemoraciji su prisustvovali najviši gradski zvaničnici, potvrđujući opredijeljenost Birminghama kao Grada utočišta. Među zvanicama su bili gradonačelnik Zafar Iqbal, lider Gradskog vijeća Džon Koton (John Cotton), vijećnici Ken Vud (Wood) i Martin Broks (Brooks), kao i Fransis Tomas (Francis Thomas) iz programa Homes for Ukraine – Resettlement & Migration.

U obraćanju prisutnima, Džon Koton podsjetio je na snažnu vezu između Birminghama i njegovog grada pobratima Zaporizhzhia, naglašavajući da ukrajinski narod već 1.461 dan pokazuje izuzetnu hrabrost i odlučnost u odbrani svoje slobode i prava na samoopredjeljenje. Istakao je da građani Birminghama stoje u potpunoj solidarnosti s Ukrajinom.

Program je obuhvatio nastupe ukrajinskih umjetnika, učenika škole "Vodograi" te članova Omladinskog kluba Kryla. Posebno emotivan trenutak bilo je razvijanje desetometarske ukrajinske zastave na Centenary Squareu, nakon čega je uslijedila ceremonija paljenja svijeća u znak sjećanja na žrtve i nade u mir.

Nakon centralnog događaja, u prostorijama Bosanske kuće održano je veče posvećeno zajedničkoj refleksiji. Prikazan je dokumentarni film "Timestamp" ukrajinske rediteljice Kateryna Hornostai, nagrađen na Berlin International Film Festival. Film donosi snažnu priču o otpornosti ukrajinskog obrazovnog sistema u ratnim okolnostima.

Maria Švenko (Shvenko) iz organizacije Bosnia UK Network istakla je da je skup na Centenary Squareu pokazao snagu zajedništva i solidarnosti te poručila da Ukrajina nije sama.